La pastelera Bárbara Brevieri propone una receta ideal para agasajar a los más pequeños este Día del Niño: una Tarta Banana Split que combina una masa sablée tierna y crocante con dulce de leche, banana y crema Chantilly.

Además de ser una opción tentadora para una merienda especial, tiene una gran ventaja: la misma masa puede utilizarse para preparar otras tartas dulces e incluso galletitas, cambiando apenas la forma y el relleno. Una receta base que vale la pena guardar.

Ingredientes para la masa sablée

200 g de manteca pomada.

150 g de azúcar.

2 huevos.

1 cucharadita de esencia de vainilla o ralladura de limón o naranja.

400 gr de harina 0000.

Ingredientes para el relleno

400 a 500 gr de dulce de leche.

3 a 4 bananas, según el tamaño.

300 a 400 ml de crema de leche bien fría.

2 cucharadas de azúcar.

Opcionales para decorar

Granas de chocolate.

Cerezas.

Chocolate rallado.

Salsa de chocolate.

Dulce de leche.

Cómo preparar la masa

El primer paso es batir la manteca pomada junto con el azúcar hasta obtener una preparación cremosa y más clara. Luego se incorporan los huevos, de a uno, y la esencia de vainilla o la ralladura elegida para perfumar.

A continuación, se agrega la harina 0000 de manera gradual. En este punto hay un detalle importante: no hay que amasar demasiado. Solo se deben unir los ingredientes hasta formar una masa suave y tierna.

Una vez lista, se envuelve en film y se lleva a la heladera durante aproximadamente 30 minutos.

Después del reposo, se estira la masa y se utiliza para forrar un molde de tarta de entre 24 y 26 centímetros de diámetro. Se pincha la base con un tenedor y se cocina en horno precalentado a 180 °C durante 15 a 20 minutos, o hasta que comience a dorarse suavemente.

Antes de comenzar con el relleno, la base debe enfriarse por completo.

Cómo armar la Tarta Banana Split

Cuando la masa ya esté fría, se cubre toda la base con una capa generosa de dulce de leche.

Luego se cortan las bananas en rodajas y se distribuyen sobre toda la superficie, procurando que queden bien repartidas.

Para hacer la crema Chantilly, se bate la crema de leche bien fría junto con las dos cucharadas de azúcar hasta conseguir una textura firme. Es importante no batir de más para evitar que la crema se corte.

La Chantilly puede colocarse directamente sobre las bananas o utilizar una manga para formar copos y darle una terminación más vistosa.

El toque final

Para acercarla todavía más al clásico sabor Banana Split, se pueden sumar granas de chocolate, cerezas, chocolate rallado o un poco de salsa de chocolate. También queda muy bien con hilos de dulce de leche sobre la crema.

Una vez terminada, se recomienda llevar la tarta a la heladera durante al menos una hora antes de servir, para que tome cuerpo y todos los sabores se integren.

Una masa, muchas recetas

Uno de los secretos de esta propuesta de Bárbara Brevieri está en la masa sablée. No es necesario reservarla únicamente para esta preparación.

La misma receta puede servir como base para tartas con frutas, crema pastelera, chocolate, dulce de leche u otros rellenos. También puede estirarse, cortarse con diferentes formas y hornearse para preparar galletitas caseras.

Así, con una sola masa se pueden crear distintas opciones para una mesa dulce infantil, una merienda en familia o cualquier ocasión especial.