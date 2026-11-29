La tarta de acelga y huevo es una opción económica y rendidora para resolver un almuerzo o una cena. Se prepara con ingredientes fáciles de conseguir y combina un relleno de verduras con huevos duros, que quedan distribuidos en cada porción.

La clave para lograr una buena textura está en escurrir bien la acelga después de cocinarla. De esa manera, el relleno no humedece la masa y la tarta queda firme al cortarla.

Ingredientes para la tarta de acelga y huevo

1 o 2 tapas de masa para tarta.

2 atados grandes de acelga.

5 huevos: 3 para hervir y 2 para integrar al relleno.

1 cebolla grande.

1 diente de ajo.

3 cucharadas de queso rallado.

2 cucharadas de pan rallado.

Sal, pimienta, nuez moscada y aceite.

Paso a paso para preparar la receta

Hervir tres huevos durante unos 10 minutos desde que comienza el hervor. Dejarlos enfriar, pelarlos y cortarlos por la mitad. Lavar las hojas de acelga y cocinarlas durante dos o tres minutos. Escurrirlas y presionarlas bien para retirar toda el agua. Después, picarlas. Rehogar la cebolla y el ajo picados en una sartén con un poco de aceite. Incorporar la acelga y condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. En un recipiente, batir los dos huevos restantes y mezclarlos con el queso rallado y el pan rallado. Agregar la acelga ya tibia e integrar. Colocar una tapa de masa en una tartera aceitada y distribuir la mitad del relleno. Acomodar los huevos duros y cubrir con el resto de la preparación. Si se desea, colocar la segunda tapa, cerrar los bordes y pinchar la superficie. Llevar a horno precalentado a 200 °C durante 30 a 35 minutos, hasta que la masa esté dorada.

El secreto para que quede firme

Antes de incorporar la acelga al relleno, es importante retirar la mayor cantidad de agua posible. También conviene dejar que la preparación se entibie antes de mezclarla con los huevos crudos y armar la tarta. Así se consigue un relleno más consistente y una masa crocante.