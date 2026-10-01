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Tarta de chocolate y banana: receta fácil con solo 2 ingredientes
POR REDACCIÓN
La tarta de chocolate y banana se convirtió en una opción ideal para quienes buscan un postre rápido, fresco y con pocos ingredientes. Su principal ventaja es que solo necesita banana y chocolate amargo, no lleva harina ni azúcar agregada y puede lograr una textura similar a la de una mousse.
La preparación combina la cremosidad natural de la banana con el sabor intenso del chocolate. Además, puede comerse fría o directamente helada después de pasar por el freezer.
Ingredientes para la tarta de chocolate y banana
Para preparar esta receta se necesitan apenas dos ingredientes:
- 1 tableta de chocolate amargo, preferentemente con 70% u 80% de cacao.
- 2 bananas medianas.
De manera opcional, se puede sumar cacao amargo en polvo o frutas frescas para decorar.
Cómo preparar la tarta de chocolate y banana
El primer paso es pelar las bananas y triturarlas con un tenedor hasta conseguir una preparación lo más homogénea posible. También se pueden procesar para evitar que queden grumos.
Luego hay que derretir el chocolate. Puede hacerse a baño María o en microondas, calentándolo en intervalos cortos y revolviendo cada vez para evitar que se queme.
Una vez listos ambos ingredientes, se coloca la banana triturada en un molde y se incorpora el chocolate derretido poco a poco. Es importante mezclar rápidamente para conseguir que ambos ingredientes se integren antes de que el chocolate comience a endurecerse.
Finalmente, la preparación debe llevarse al freezer hasta que tome consistencia. Con el frío, el chocolate se solidifica y la mezcla adquiere una textura más firme y cremosa.
Antes de servir, se puede decorar con cacao amargo, frutillas, arándanos o rodajas de banana.
El resultado es un postre sencillo que se prepara en pocos pasos y que puede convertirse en una alternativa para resolver rápidamente un antojo dulce o una sobremesa.