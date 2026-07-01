Tauro pidió perdón tras decir que "hay que honrar a los padres que violan"

La repercusión mediática alcanzó niveles críticos tras las recientes declaraciones de Marcela Tauro en el ámbito radial. Durante el programa El Club del Moro, en medio de un análisis sobre el revisionismo histórico y un intercambio con su colega Fernanda Iglesias, la periodista manifestó que "No hay que enojarse, hay que honrar. Cuantas familias, padres han violado a sus hijos? Está bien, no hay que perdonarlos, hay que honrarlos. Porque si no no te va bien en la vida”. Estas palabras provocaron un rechazo generalizado en las redes sociales por su contenido sensible.

Frente a la ola de críticas, la panelista de Intrusos decidió confrontar la situación en la pantalla de América TV. En su descargo inicial, reconoció el impacto de sus dichos al afirmar que "Se viralizó algo que dije que fue un horror. Cuando lo escuché sonó aún peor, porque a veces querés decir una cosa y terminás diciendo otra. No está bien lo que dije”. Además de abordar la controversia, la profesional desmintió versiones sobre el posible fin del programa Infama y aclaró que "Quise pedirles a ustedes si me daban la oportunidad frente a cámara de dar la cara”.

En un clima de evidente arrepentimiento, la periodista que en semanas previas había criticado a Marcelo Tinelli por supuestas deudas financieras se dirigió a la audiencia. Con angustia, manifestó que "Quiero pedir disculpas, es un horror lo que dije, lo que salió al aire. No pienso eso y no quiero ni repetir la palabra porque me hace mal”. Su pedido de perdón se extendió hacia las víctimas de violencia, señalando que "Quiero pedirle disculpas a los hombres y las mujeres que pasaron por eso, porque se sintieron mal y por el dolor que les removí”.

Tauro también hizo hincapié en su conducta pública a lo largo del tiempo para distanciarse del error cometido. Sobre esto, explicó que "Me conocen hace 40 años, saben cómo soy, soy muy transparente. Me equivoqué y admito mi error, pido disculpas”. Asimismo, justificó su presencia en vivo en lugar de utilizar otros medios de comunicación al asegurar que "Quise dar la cara en cámara porque empezaron a llamarme, a decirme un montón de cosas y preferí que no porque me parece que acá se transmite con los ojos y con todo”.

El debate que desencadenó el conflicto incluía referencias a personajes como Cristóbal Colón y el proceso de colonización americana, además de falsas denuncias vinculadas a Julio Iglesias. Para concluir su intervención, la comunicadora compartió una nota personal sobre su propia historia al decir que "Reparo también en mis traumas porque yo busqué sanar para que mi hijo no viviera eso”. Con estas palabras, la periodista intentó cerrar el capítulo de la polémica generada en la radio.