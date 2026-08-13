La Ciudad de Buenos Aires puso en marcha un plan para acelerar la incorporación de taxis eléctricos y avanzar hacia una renovación de su flota de transporte público. La iniciativa contempla una línea de financiamiento específica del Banco Ciudad, con una tasa fija del 20%, que ya permitió que 12 taxistas incorporaran vehículos eléctricos o híbridos enchufables.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se reunió con los primeros conductores que accedieron a estos préstamos y destacó la necesidad de avanzar hacia una transición eléctrica en el transporte público y, particularmente, en el servicio de taxis.

En la Ciudad funcionan alrededor de 18.000 taxis y, según los datos difundidos por el Gobierno porteño, el costo operativo de una unidad eléctrica representa aproximadamente el 20% del de un vehículo a nafta o GNC.

Créditos de hasta $28 millones

La línea del Banco Ciudad permite solicitar préstamos de hasta $28 millones, con una tasa fija del 20%. Actualmente, unos 120 taxistas se encuentran realizando gestiones para acceder al financiamiento.

Desde el Gobierno porteño señalaron que el menor costo operativo de los vehículos eléctricos permite a los conductores afrontar las cuotas del crédito. Además, algunos taxistas pudieron vender sus unidades anteriores para acceder a vehículos de mayor categoría.

Otra diferencia se encuentra en el mantenimiento: mientras un motor eléctrico posee alrededor de 40 piezas móviles, uno a combustión tiene aproximadamente 450, lo que reduce la frecuencia y el costo de las reparaciones.

Beneficios impositivos y peajes

El plan también contempla incentivos para quienes incorporen vehículos eléctricos. Los autos 100% eléctricos tienen una exención permanente del 100% de la patente.

En el caso de los híbridos, el beneficio alcanza los primeros dos años y luego se reduce progresivamente: 60% durante el tercer año, 40% en el cuarto y 20% en el quinto, hasta llegar al pago total desde el sexto año.

Para los vehículos con una valuación superior a los $60 millones, la exención de patente se aplica durante el primer año y luego deben abonar el monto completo.

A esto se suma la exención del pago de peajes en las autopistas porteñas para los vehículos eléctricos, beneficio que será prorrogado durante un año más.

Hasta 400 kilómetros de autonomía

Las nuevas unidades que comenzaron a incorporarse al servicio son eléctricas o híbridas enchufables y cuentan con una autonomía de entre 380 y 400 kilómetros por carga.

La cifra supera el recorrido diario promedio informado para un taxi porteño, que ronda los 220 kilómetros. Los vehículos pueden recargar sus baterías mediante un enchufe doméstico, sistemas de carga semirrápida o cargadores rápidos instalados en estaciones de servicio, que permiten completar la carga en aproximadamente 30 minutos.

Los primeros 12 taxistas que realizaron el cambio viven en casas o PH, una condición que facilitó la instalación de cargadores particulares.

El objetivo es ampliar la transición

Jorge Macri aseguró que la incorporación de taxis eléctricos forma parte de un plan más amplio de transformación del transporte porteño, que incluye el e-Bus del Casco Histórico y el TramBus.

El Gobierno de la Ciudad también anticipó que a partir de 2027 el 30% de la flota de colectivos funcionará con energía limpia, como parte del proceso de transición hacia una movilidad con menor impacto ambiental.