El Ministerio de Gobierno informó que los taxis, remises y vehículos de alquiler autorizados para trasladar pasajeros a la Fiesta Nacional del Sol 2026 tendrán un circuito especial de ingreso, espera y ascenso. El recorrido fue dispuesto para garantizar una circulación ordenada y segura durante el evento.

Los vehículos deberán ingresar por Ruta 40 y avanzar en dirección hacia el sur hasta la bajada de calle 8. Allí tendrán que cruzar la ruta y regresar por la colectora Este, ubicada junto al predio de la Fiesta Nacional del Sol.

Cómo será el recorrido de los vehículos

Una vez incorporados a la colectora Este, los conductores deberán continuar hasta antes de calle 7, donde realizarán un nuevo cruce. Desde ese punto podrán ingresar al sector destinado a la espera y formación de filas para el ascenso de pasajeros.

El espacio habilitado para recoger a los asistentes estará ubicado pasando calle 7. Una vez realizado el ascenso, los vehículos deberán continuar su recorrido a través de la rampa dispuesta para la salida.

Piden respetar el circuito establecido

Desde el Ministerio de Gobierno solicitaron a los conductores respetar el recorrido dispuesto y seguir las indicaciones del personal de organización y seguridad. La medida busca facilitar el ordenamiento vehicular y evitar inconvenientes en la circulación de quienes concurran a la Fiesta Nacional del Sol 2026.

El circuito contempla sectores diferenciados para el ingreso, la espera, el ascenso de pasajeros y la salida de los vehículos autorizados. De esta manera, se busca organizar el traslado de los asistentes y garantizar condiciones seguras durante el desarrollo del evento.