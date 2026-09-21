El Autódromo El Zonda-Eduardo Copello volverá a recibir al automovilismo nacional este 26 y 27 de septiembre, con la presencia del TC2000, Top Race y Fiat Competizione. La jornada tendrá como atractivo especial el regreso de Henry Martín a las pistas y la participación de pilotos sanjuaninos.

Para quienes quieran asistir, las entradas son válidas para ambos días y no incluyen el estacionamiento. Los menores de 12 años podrán ingresar sin cargo, mientras que los clientes del Banco San Juan tendrán la posibilidad de financiar la compra hasta en tres cuotas sin interés.

Cuánto cuestan las entradas

La entrada General tiene un valor de $20.000, aunque existe una promoción de cuatro entradas por $60.000. La alternativa de Boxes con acceso a tribuna cuesta $60.000, con una promoción de cuatro entradas por $180.000.

Las entradas pueden adquirirse hasta en tres cuotas sin interés con tarjeta del Banco San Juan. La compra online se encuentra disponible a través de Passline.

El costo del estacionamiento

El estacionamiento tendrá valores diferenciados de acuerdo con el tipo de vehículo y el sector elegido. Las motos deberán abonar $10.000, mientras que los autos tendrán un valor de $20.000 en General y $40.000 en Boxes.

Para quienes lleguen en motorhome, el estacionamiento tendrá un costo de $60.000 en General. El valor del estacionamiento no está incluido dentro del precio de las entradas.

Tres categorías y pilotos sanjuaninos

El TC2000 disputará en El Zonda la octava fecha del 47º Campeonato Argentino, con Henry Martín al volante de un Toyota Corolla Cross del equipo Corsi Sport. Además, Top Race tendrá al sanjuanino Fabián Flaqué con un FIAT Cronos del Octanos Competición.

La Fiat Competizione disputará su sexta fecha del año con la Copa Desafío El Zonda y contará con tres representantes sanjuaninos: Nicolás Peralta, Gabriel Da Rold y Joaquín Naranjo. De esta manera, el público local tendrá varios pilotos de la provincia para acompañar durante el fin de semana.

Cómo será la actividad

El sábado habrá actividad de TC2000 con Shakedown, dos tandas de prácticas y clasificación, mientras que Top Race tendrá pruebas, prácticas y clasificación. La Fiat Competizione realizará prácticas, clasificación y la primera carrera de 15 minutos más una vuelta.

El domingo se disputarán las finales de las tres categorías, con la Gran Final del TC2000 a 35 minutos más una vuelta. Top Race tendrá una carrera de 25 minutos más una vuelta y Fiat Competizione completará su participación con una segunda carrera de 20 minutos más una vuelta.