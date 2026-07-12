En la previa del partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, un pequeño protagonizó uno de los momentos más emotivos antes del ingreso de los equipos al campo de juego.

Mientras los futbolistas de la Selección argentina esperaban en el túnel del estadio para salir a disputar el encuentro, uno de los niños que acompañaban a los jugadores miró a Lionel Messi y le expresó su admiración con una frase espontánea.

“¡Te amo, Messi!”, exclamó el niño al ver al capitán argentino, en una escena que fue captada por las cámaras de la transmisión oficial.

Messi respondió con una sonrisa y un gesto de cercanía hacia el pequeño, que vivió un momento que quedó marcado en la previa de un partido decisivo para la Albiceleste.

La imagen comenzó a circular rápidamente en redes sociales, donde usuarios compartieron el intercambio entre el futbolista y el niño, destacando la emoción del encuentro.

A lo largo de su carrera, Messi protagonizó diferentes situaciones similares con chicos y fanáticos durante competencias internacionales. Las muestras de afecto hacia el capitán argentino se repitieron en distintos escenarios del mundo.

Antes del cruce ante Suiza, el breve diálogo entre Messi y el niño sumó un instante de emoción en la espera previa al partido.