El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, a través de la Secretaría de Cultura, presentó una nueva agenda de actividades que se desarrollará en distintos espacios de San Juan entre este jueves 10 y el domingo 13 de septiembre. La programación reúne propuestas de teatro, cine, artes visuales, artesanías y actividades para compartir en familia, con opciones gratuitas y aranceladas.

Teatro, cine y muestras

Este jueves, el Chalet Cantoni Casa Cultural tendrá la última jornada de la exposición “Sarmiento y sus viajes”, que podrá visitarse con entrada libre y gratuita. A las 20:30 también se presentará Lobas, dentro del Ciclo de Artes Escénicas, con entrada gratuita y sin inscripción previa.

En el Teatro Sarmiento se presentará La cena de los tontos, con funciones a las 19 y a las 21. Por su parte, el Cineclub ENERC proyectará Aftersun, de Charlotte Wells, a las 21:30, con entrada libre y gratuita.

El viernes 11, el Teatro Sarmiento recibirá a Conociendo Rusia desde las 22, con entradas disponibles a través de TuEntrada.com.

Artesanías, arte y música

El sábado 12, el Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero tendrá diferentes propuestas de formación vinculadas con bordado y cestería. Las actividades serán aranceladas y requieren inscripción previa.

Ese mismo día, el Centro Cultural Conte Grand será escenario del Oeste Flash Day 2, con arte en vivo, música y diseños exclusivos para tatuar. La actividad comenzará a las 12 y tendrá atención por orden de llegada.

Por la noche, el Teatro del Bicentenario ofrecerá una nueva función de Moliendo a Molière, mientras que el Teatro Sarmiento tendrá la presentación de Axel desde las 22.

Propuestas para el domingo

El domingo 13 continuará el Oeste Flash Day 2 en el Centro Cultural Conte Grand. También se podrán visitar las exposiciones del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, que abrirá de 12 a 20 con entrada gratuita y ofrecerá visitas guiadas espontáneas de 13 a 19:30.

Además, el Teatro del Bicentenario ofrecerá visitas guiadas gratuitas y sin reserva previa, con una modalidad exprés a las 18. De esta manera, la agenda cultural provincial reúne propuestas en distintos espacios para acercar el arte, el patrimonio y la producción local a sanjuaninos y visitantes.