La canadiense Teck Resources, operadora del proyecto La Coipita en San Juan, registró un fuerte crecimiento de sus resultados financieros durante el segundo trimestre de 2026, impulsado por el aumento de la producción de cobre, la mejora de los precios del metal y un sólido desempeño operativo en sus principales activos. La compañía informó que su ganancia atribuible ajustada alcanzó los 948 millones de dólares canadienses, un incremento del 314% respecto del mismo período del año anterior.

Los ingresos antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA ajustado) ascendieron a 2.193 millones de dólares canadienses, más de tres veces por encima de los 722 millones registrados un año atrás. La mejora estuvo respaldada por un contexto favorable para el cobre y por mayores volúmenes de producción en todas las operaciones del grupo.

Uno de los principales motores del trimestre fue la mina Quebrada Blanca (QB), en Chile, que completó su tercer trimestre consecutivo de desempeño operativo estable. Según la empresa, la mayor confiabilidad alcanzada por la operación permitió consolidar el incremento de la producción y mejorar la eficiencia del negocio del cobre.

En total, Teck produjo 135.900 toneladas de cobre, un 25% más que en igual período de 2025. El crecimiento estuvo acompañado por un fuerte aumento del precio promedio realizado del metal, que alcanzó 6,05 dólares por libra, frente a 4,32 dólares por libra del año anterior.

El segmento de cobre generó un EBITDA de 1.800 millones de dólares canadienses, impulsado tanto por el incremento de la producción como por el fortalecimiento del mercado del metal rojo. Además, la empresa logró reducir sus costos netos en efectivo hasta 1,64 dólares por libra, frente a los 2,02 dólares por libra registrados un año antes, gracias a una mejor estructura de costos y al aporte de los subproductos.

El negocio del zinc también mostró una mejora significativa. Las operaciones de este segmento, en particular la fundición de Trail, se beneficiaron de mejores precios y de una estrategia enfocada en maximizar la generación de caja, contribuyendo al sólido resultado consolidado del trimestre.

En materia financiera, Teck generó 1.718 millones de dólares canadienses de flujo de caja operativo, lo que le permitió aumentar su posición neta de efectivo en 756 millones durante el trimestre. Al cierre de junio, la compañía disponía de 10.300 millones de dólares canadienses en liquidez, incluyendo 6.100 millones en efectivo.

El presidente y CEO de la compañía, Jonathan Price, destacó que los resultados reflejan la fortaleza operativa alcanzada por la empresa y consideró que la evolución del negocio la posiciona favorablemente para avanzar en la fusión propuesta con Anglo American, operación que continúa en proceso de aprobación regulatoria y que busca crear uno de los mayores productores mundiales de minerales críticos.

La Coipita, el proyecto que Teck Resources impulsa en San Juan, se encuentra en etapa de exploración avanzada. La empresa informó recientemente que los trabajos de perforación continúan avanzando en el proyecto y que la recopilación de datos de las campañas anteriores permitió refinar el modelo geológico y definir los próximos objetivos de perforación. La provincia de San Juan, donde se encuentra La Coipita, es el epicentro del desarrollo cuprífero del país, con proyectos como Vicuña, Los Azules, Altar y El Pachón en distintas etapas de avance.