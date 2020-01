Telecom tomó deuda por $4.200 millones a 12 y 18 meses en el mercado local

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Telecom Argentina consiguió hoy financiamiento en el mercado local por AR$ 4.200 millones mediante la colocación de dos Obligaciones Negociables con vencimientos a 12 y 18 meses, con una tasa del 4,75% y 5,35% más Badlar.



Si bien en un principio Telecom buscaba financiamiento por $1.500 millones, el respaldo crediticio con el que contaba este papel despertó un gran interés por parte de los inversores lo que terminó generando que se ampliase el monto de emisión hasta los $ 4.200 millones, explicó la colocadora Balanz.



“En las circunstancias actuales del mercado financiero local percibe un fuerte interés de inversores institucionales y del segmento banca privada por los instrumentos de deuda corporativa. Entre estas emisiones, Telecom se destacó ya que contaba con la máxima calificación crediticia posible”, explicó Oscar Barrera, Director de Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas en Balanz.



La licitación fue liderada por el consorcio de colocadores compuestos por Macro, BACS, AR Partners y Balanz, se contabilizaron un total de órdenes por $ 5.200 millones de las cuales finalmente, se adjudicaron órdenes por el total de $ 4200 millones que utilizará para inversiones en capital de trabajo y capex.



La compañía de telecomunicaciones se sumó a la lista de emisores corporativos que salieron a financiarse en el mercado local en el inicio del año.



Otras tres empresas que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires obtuvieron en las últimas jornadas financiamiento a través del mercado de capitales por US$ 62,5 millones.



La agropecuaria Cresud colocó tres series de obligaciones negociables, dos en dólares y una en pesos, que en total significaron la obtención de recursos por US$ 51.430.063,58 para la compañía.



La primera de ellas, Clase XXVI, se emitió por $ 1.095.163.208, equivalentes a US$ 18.221.591,54, con vencimiento el 30 de enero 2021, y a una tasa de interés Badlar privada que ayer cerró a 34,5% anual más 6,5 puntos porcentuales.



La segunda, Clase XXVII, se hizo por US$ 5.746.525, con vencimiento el 30 de julio de 2021 y a una tasa de 7,5% anual; y la última, Clase XXVIII, por US$ 27.461.947, hasta el 30 de abril de 2021, con un 9% de interés anual.



Por su parte, la desarrolladora inmobiliaria TGLT emitió una ON por US$ 6 millones que fue suscripta por Argentum Investments, con fecha de vencimiento el 31 de diciembre de este año, y un interés del 12% anual.



En tanto el Banco Mariva colocó valores de corto plazo por $ 300 millones, equivalentes a US$ 5 millones, con un margen de corte de 600 puntos básicos, lo que significa una tasa nominal anual de 37,56%, hasta el 27 de octubre próximo.