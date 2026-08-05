Telefe canceló uno de sus programas más vistos: ¿crisis en el canal?

La televisión argentina presentará una renovación importante en la grilla de los sábados tras la decisión de Telefe de modificar su franja nocturna. El anuncio se conoció públicamente a través del programa SQP, donde Sabrina Rojas detalló que la señal "levantan un programa porque viene un programa nuevo" y recordó que es una situación que "a todos" les sucede en el medio.

El ciclo afectado por esta medida es La Noche de los Ex, conducido por Robertito Funes y dedicado al análisis de Gran Hermano. La determinación causó impacto ya que parte del equipo no estaba al tanto de la situación.

Al respecto, Ximena Capristo afirmó que en el propio programa "nadie sabe" sobre el futuro cercano. Asimismo, el cronista Martín Salwe dio precisiones indicando que "La Noche de los Ex... no seguirá en el aire" y sentenció que el envío "No es reemplazado, lo sacan" de la pantalla.

A pesar de contar con una audiencia estable, el canal decidió apostar por el regreso de PH, Podemos Hablar con la conducción de Andy Kusnetzoff para fortalecer el horario central. La noticia se difundió generando diversas reacciones en el ambiente artístico. Esta estrategia busca renovar la propuesta para los espectadores durante el fin de semana con uno de los formatos más consolidados de la emisora.