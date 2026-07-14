Telefe echó a una de sus figuras y estalló el escándalo en el canal

El programa Gran Hermano Generación Dorada se encuentra en el centro de las tensiones tanto dentro como fuera de la pantalla. La división de grupos y las peleas constantes se trasladan a una audiencia polarizada que sigue cada movimiento para organizar campañas digitales.

En este escenario, la producción de Telefe enfrenta inconvenientes con Zoe Bogach. El motivo principal de la discordia radica en que su exnovio, Manuel Ibero, es actualmente uno de los concursantes favoritos del público.

Esta situación provocó un fuerte malestar en la joven, quien se mostró muy molesta por el desarrollo del certamen. Debido a sus expresiones públicas, la influencer debió pedir disculpas hace una semana.

Sin embargo, el conflicto persistió y recientemente le comunicaron su desvinculación oficial de los contenidos digitales de la señal. De esta manera, Bogach deja de cumplir funciones en el stream del reality tras los problemas surgidos por el protagonismo de su antigua pareja en la casa.