Telefe tirará la casa por la ventana para tener a una famosa en Masterchef

En la antesala del regreso de Masterchef Celebrity a la pantalla de Telefe, el canal ya comenzó a definir la lista de famosos que integrarán la nueva temporada. Entre los nombres que circulan con fuerza se encuentran Nora Colosimo, L-Gante, Débora Nashimoto, Diego Topa y Lizy Tagliani.

Además, se supo que Ian Lucas estará al frente de la versión infantil denominada Masterchef Kids, mientras que la relacionista pública Ekaterina Ojeda también figura en los planes de la producción,. Sin embargo, la gran apuesta de la señal es concretar la participación de Araceli González.

La primicia fue revelada por el periodista Nico Peralta en el programa SQP. El comunicador explicó que la actriz mantuvo conversaciones previas con el canal de streaming Olga para ocupar el lugar de Paula Chaves, pero el proyecto no prosperó.

Sobre este punto, Peralta detalló que "Araceli estaba negociando con el canal de streaming Olga para reemplazar a Paula Chaves en la conducción de su programa ya que Paula se despidió pero no hubo arreglo económico. El número que le ofrecieron está muy por debajo de las pretensiones de Araceli y no hubo arreglo".

Ante esta situación, surgió la oportunidad de incorporarla al certamen culinario más importante del país. Según indicó el cronista, "la buena noticia es que la convocaron para ser una de las participantes de Mastechef Celebrity en Telefe. El canal está muy interesado en tenerla a Araceli, el llamado existió y ella aun no dio una respuesta. De aceptar, sería su gran regreso a la televisión y la posibilidad de que la descubra una nueva generación que no la vio en sus novelas".