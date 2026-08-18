El Telekino volvió a tener un ganador del pozo máximo este domingo 16 de agosto. Por segunda semana consecutiva, un apostador consiguió acertar los 15 números del sorteo Tradicional y se llevó un premio de $248.897.077.

Se trató del sorteo número 2441, que tenía un pozo superior a los $507 millones, además de una casa estilo americana y un viaje a Nueva York.

Los números ganadores

Las 15 bolillas sorteadas fueron: 01 - 02 - 04 - 05 - 07 - 08 - 09 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 23 - 24 - 25.

Un solo jugador logró las 15 coincidencias y obtuvo el premio mayor. De esta manera, el Telekino volvió a entregar el pozo máximo apenas siete días después de otro premio extraordinario.

El domingo 9 de agosto, otro apostador había acertado los 15 números y se había llevado $3.189.595.195, además de una casa rodante, dos camionetas, tres autos 0 km, viajes y cruceros para dos personas y una casa estilo americana.

Premios por 14 aciertos y números de cartón

En el sorteo del domingo hubo además 23 ganadores con 14 aciertos, quienes recibieron $596.292 cada uno.

También se sortearon los números de cartón. Los cinco ganadores fueron 182.525, de San Juan; 538.803, 545.376 y 692.931, de Buenos Aires; y 841.594, de Capital Federal. Cada uno obtuvo un premio de $3 millones.

Rekino: los números sorteados

El sorteo también incluyó el Rekino, que tenía un pozo superior a los $5 millones. Los números fueron: 01 - 02 - 04 - 05 - 08 - 09 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25.

No hubo ganadores con los 15 aciertos. En tanto, 23 jugadores acertaron 14 números y recibieron $362.823 cada uno.