La suerte volvió a sonreírle a un apostador de San Juan. Un cartón de Telekino vendido en la provincia resultó ganador de $3.000.000 en el sorteo N° 2443, realizado durante este domingo 30 de agosto.

El cartón afortunado es el N° 0.298.368 y quedó entre los cinco beneficiados con el premio de $3 millones correspondiente a una de las categorías del tradicional juego.

Hasta el momento, la identidad del ganador sanjuanino no fue difundida públicamente. El premio deberá ser reclamado por el titular del cartón ganador de acuerdo con los procedimientos establecidos para el cobro.

En el sorteo tradicional, los números que resultaron seleccionados fueron 03, 05, 06, 08, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23 y 24.

El premio mayor quedó vacante. Ningún participante logró acertar los 15 números, por lo que el pozo no tuvo ganador y se acumuló para el próximo sorteo.

En tanto, 23 personas consiguieron 14 aciertos y cada una recibió $590.233. Otros 619 participantes acertaron 13 números y obtuvieron un premio de $66.199 cada uno.

Además, 7.227 jugadores lograron 12 aciertos y se llevaron $19.445 por cartón.

El próximo sorteo de Telekino será el domingo 6 de septiembre de 2026 y tendrá como principal atractivo un pozo estimado en $500 millones.

Pero el dinero no será el único premio en juego. Para el próximo sorteo también están previstos premios especiales, entre ellos una camioneta 0 kilómetro, un cuatriciclo 0 kilómetro y una casa estilo americana completamente amueblada.

El sorteo de este domingo también dejó ganadores en la modalidad ReKino. En esa categoría, 24 participantes acertaron 14 números y cada uno recibió $209.496.

De cara al próximo domingo, el total estimado de premios alcanzará los $800 millones, por lo que la expectativa estará puesta nuevamente en los apostadores que busquen quedarse con el millonario pozo.