El gran amigo de Juan Salvo, en El Eternauta, le dijo y quedó marcado para siempre: “lo viejo funciona”. O también, podrán decir “Cristina la vio”. Lo cierto, es que, desde que empezó el Mundial de FIFA, se generó un gran auge en la venta de antenas para la Televisión Digital Abierta (TDA).

De todos, es el sistema que menos delay o retraso genera. Según datos de la plataforma Mercado Libre, las búsquedas de antenas para Televisión Digital Abierta (TDA) aumentaron 2.112% en su pico del 29 de junio respecto de la semana del 11 de mayo, antes del inicio del campeonato.

El fenómeno también impulsó la demanda de proyectores. Las búsquedas de estos equipos crecieron 101% durante la misma jornada, reflejando una tendencia a transformar livings, oficinas, escuelas y otros espacios en puntos de encuentro para seguir los partidos de la Scaloneta, que en el Mundial tuvo partidos durante horario laboral y escolar. De hecho, contra Inglaterra jugarán a las 16 hora argentina.

La importancia de la Televisión Digital Terrestre (TDA)

La televisión digital terrestre en Argentina (TDA) es un servicio de interés público que transmite señales televisivas mediante ondas terrestres con tecnología digital.

Se implementó hace 17 años como alternativa al servicio de cable dominado por Clarín, utilizando la norma ISDB-Tb, una versión modificada por Brasil del estándar japonés ISDB-T, que emplea el códec MPEG-4 en lugar de MPEG-2. Su adopción se formalizó el 28 de agosto de 2009, en la Cumbre de presidentes de la UNASUR en Bariloche, mediante un convenio firmado por Cristina Fernández de Kirchner y Luiz Inácio Lula da Silva, complementado con un memorando con Japón.

La razón detrás del repentino furor por su tecnología es la desesperación por evadir el denostado delay: o sea, el retraso temporal entre el momento exacto en que ocurre una acción en la cancha y el segundo en que esa jugada se refleja en la pantalla del usuario. Este desfasaje no está condicionado por la velocidad de la conexión de internet contratada en el hogar, sino que se produce por un complejo proceso de distribución digital.

La señal original debe viajar desde el estadio, pasar por una codificación que comprime el video en alta definición para que pueda transmitirse masivamente y, en el caso específico de las plataformas de streaming, acumularse en un búfer de almacenamiento temporal que previene microcortes en la imagen, pero añade segundos de demora.

Los cálculos técnicos estiman que la brecha temporal entre la emisión aérea de la Televisión Digital Abierta y los servicios de streaming oscila entre los 12 y los 35 segundos de diferencia. Mientras que la TDA procesa las ondas terrestres de manera directa desde cientos de torres transmisoras a través de ARSAT.

De la torre de transmisión a la antena, el sistema ofrece una latencia de apenas 2.5 a 4 segundos respecto al vivo absoluto, las aplicaciones web y transmisiones por internet demoran el contenido entre 15 y 40 segundos, provocando el “spoiler” del vecino que grita el gol mucho antes de que la jugada se nos muestre en el dispositivo o en el Smart TV.

La TDA ofrece los encuentros del torneo a través de las señales de la Televisión Pública y de Telefe, canales encargados de transmitir los partidos de la Selección Argentina.

El delay

La principal recomendación técnica para quienes dependen de internet para ver el partido consiste en conectar los televisores o computadoras mediante un cable físico Ethernet directo al módem, evitando las inestabilidades del Wi-Fi que obligan a las plataformas a estirar el búfer de carga.

Quienes utilicen servicios de televisión por cable tradicional pueden conectar el cable coaxial directo a la entrada de sintonía del televisor prescindiendo del decodificador de la compañía, un truco que ahorra tiempo de procesamiento digital.

Otro factor clave para el aislamiento acústico y visual es silenciar los grupos de mensajería instantánea y desactivar las notificaciones de las aplicaciones de resultados deportivos: las alertas de texto viajan a la velocidad de la luz y suelen arruinar la sorpresa del gol mucho antes de que la pelota llegue a la red.