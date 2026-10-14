Tembló dos veces en Chile durante la madrugada y se sintió en San Juan

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica reportó que dos eventos telúricos ocurridos en las costas chilenas provocaron leve repercusión en la provincia durante la jornada nocturna. Ambos fenómenos tuvieron lugar cerca de Coquimbo con una diferencia temporal de solo seis minutos entre sí.

El evento inicial aconteció a las 21:30 horas alcanzando una magnitud de 4,8 a una profundidad de 23 kilómetros. La ubicación del epicentro se determinó a 94 kilómetros al noroeste de Coquimbo, 220 kilómetros al oeste de Colangüil y 254 kilómetros al suroeste de Copiapó.

La segunda réplica se detectó a las 21:36 horas con una magnitud de 4,6 y se ubicó a 12 kilómetros de profundidad. Las coordenadas la situaron a 91 kilómetros al noroeste de Coquimbo, 221 kilómetros al oeste de Colangüil y 258 kilómetros al suroeste de Copiapó.

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica precisó que la intensidad en la capital sanjuanina fue de II a III en la escala de Mercalli Modificada. Esta calificación indica que los temblores solo fueron notados por personas quietas o ubicadas dentro de departamentos.

Ambos eventos se generaron sobre la cuenca del océano Pacífico en la franja costera del país vecino y quedaron asentados sucesivamente en los monitores de medición. El organismo nacional de control sismológico recopiló todos los datos correspondientes a magnitud, ubicación y profundidad.