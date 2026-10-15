Tembló en San Juan con magnitud de 3.5 con epicentro en Iglesia

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica reportó que un sismo de 3,5 grados se sintió en San Juan durante la noche del miércoles. El movimiento telúrico se registró exactamente a las 21:50 horas con 11 segundos y tuvo un epicentro localizado a 28 kilómetros al sur de Iglesia, a 65 kilómetros al suroeste de Jáchal y a 76 kilómetros al noroeste de Talacasto, alcanzando una profundidad estimada de 10 kilómetros.

La intensidad del fenómeno alcanzó el grado III en la escala de Mercalli Modificada en Villa Iglesia, donde logró ser percibido por vecinos en reposo. En Rodeo y en la ciudad capital provincial la intensidad osciló entre los grados II y III, sintiéndose de forma muy leve por personas en calma o situadas en las plantas altas de los edificios.

Las autoridades del organismo especializado confirmaron que no se reportaron daños materiales ni personas lesionadas a causa del temblor. La provincia norteña forma parte de una zona geográfica de constante actividad telúrica, por lo cual los especialistas aconsejan conservar la calma, alejarse de objetos colgantes y atender únicamente la información que difundan los canales oficiales de emergencias.