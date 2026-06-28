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Tembló en San Juan: el sismo fue de magnitud 4.3

El movimiento se registró a las 00:12 de este domingo y tuvo epicentro cerca de Bermejo y Caucete.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
El sismo se sintió en distintas zonas de San Juan. (Foto: gentileza Inpres).

Un sismo de magnitud 4.3 en la escala de Ritcher se registró durante los primeros minutos de este domingo 28 de junio en San Juan y fue percibido en distintas zonas de la provincia.

Según los datos proporcionados por el Instituto Provincial de Prevención Sísmica (Inpres), el movimiento ocurrió a las 00:06, con epicentro 25 kilómetros al oeste de Bermejo, 37 kilómetros al este de Caucete y 59 kilómetros al este de la Ciudad de San Juan.

El temblor tuvo una profundidad de 106 kilómetros y se ubicó en las coordenadas -31.562 de latitud y -67.909 de longitud. Por las características del movimiento, se trató de un sismo de profundidad intermedia.

 

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