Un sismo de magnitud 4.3 en la escala de Ritcher se registró durante los primeros minutos de este domingo 28 de junio en San Juan y fue percibido en distintas zonas de la provincia.

Según los datos proporcionados por el Instituto Provincial de Prevención Sísmica (Inpres), el movimiento ocurrió a las 00:06, con epicentro 25 kilómetros al oeste de Bermejo, 37 kilómetros al este de Caucete y 59 kilómetros al este de la Ciudad de San Juan.

El temblor tuvo una profundidad de 106 kilómetros y se ubicó en las coordenadas -31.562 de latitud y -67.909 de longitud. Por las características del movimiento, se trató de un sismo de profundidad intermedia.