El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) confirmó que un sismo sacudió a los habitantes de la provincia de San Juan durante las primeras horas de este miércoles 25 de noviembre de 2026. El fenómeno telúrico se produjo exactamente a las 8:13:55 y alcanzó una magnitud de 2.8, logrando ser percibido de manera leve en diversos sectores del territorio provincial. El epicentro fue en Rivadavia.

Según el reporte técnico oficial emitido por el organismo nacional, el epicentro del movimiento se localizó a 22 kilómetros al oeste de la ciudad de San Juan, a 52 kilómetros al noroeste de Media Agua y a 56 kilómetros al sur de Talacasto. Este punto geográfico resulta cercano a la misma falla geológica que desencadenó el recordado terremoto del 18 de enero de 2021, el cual había ocurrido a 10 kilómetros de profundidad.

Uno de los aspectos más relevantes detallados por los especialistas fue la escasa profundidad a la que se originó el evento. El foco sísmico se situó a tan solo 5 kilómetros de la superficie terrestre, una condición física que facilita que los habitantes logren percibir el movimiento en sus hogares aunque la magnitud registrada en los sismógrafos sea relativamente baja.

Respecto al impacto en la superficie, la entidad informó que la intensidad alcanzó valores ubicados entre II y III dentro de la escala Mercalli Modificada para la capital sanjuanina. Esta medición indica que el temblor fue de carácter leve y que su vibración pudo ser advertida mayormente por personas que se encontraban en estado de reposo o dentro de edificios.

Finalmente, las autoridades precisaron que el documento oficial no reportó ningún tipo de daño estructural en las edificaciones ni ocasionó interrupciones relevantes en el desarrollo de las actividades cotidianas de la población. De esta manera, la jornada continuó con total normalidad tras el episodio matutino registrado por los sensores provinciales.