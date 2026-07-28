San Juan fue escenario de un movimiento sísmico durante las últimas horas del lunes 27 de julio, en el marco de una seguidilla telúrica que afectó a la región de Cuyo. De acuerdo con las mediciones oficiales elaboradas por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el fenómeno ocurrió exactamente a las 21:55 y registró una magnitud de 2,9 en la escala de Richter.

El foco del temblor se localizó a 10 kilómetros de profundidad. En cuanto a su ubicación geográfica exacta, el organismo nacional precisó que el epicentro se situó 19 kilómetros al oeste de Jáchal, 37 kilómetros al noreste de Iglesia y 81 kilómetros al noroeste de Mogna.

En las localidades de San José de Jáchal y Rodeo, la población reportó haber percibido el fenómeno. Según la escala Mercalli Modificada, el sismo alcanzó una intensidad de II a III, lo que significa que fue sentido de forma muy leve por personas que se encontraban en reposo o dentro de construcciones. La entidad sismológica confirmó que no se registraron daños materiales ni personas heridas a raíz de este evento.

Los movimientos sísmicos registrados en Mendoza

Posteriormente, la actividad se desplazó hacia la provincia de Mendoza, donde los instrumentos detectaron dos sismos más. El primero de ellos tuvo lugar a las 22:37 del lunes, con una magnitud de 4,1 y una profundidad de 8 kilómetros. Su epicentro se ubicó 8 kilómetros al oeste de El Carrizal, 35 kilómetros al noreste de Tunuyán y 41 kilómetros al sudoeste de San Martín.

En Tunuyán y Tupungato la intensidad fluctuó entre III y IV, ocasionando la oscilación de objetos colgados, mientras que en San Carlos, Ciudad de Mendoza, Rivadavia y San Martín la intensidad evaluada fue de III.

El último evento de esta serie ocurrió durante la madrugada del martes 28 de julio, a las 3:18. Tuvo una magnitud de 3,8 y se produjo a 9 kilómetros de profundidad, con epicentro localizado 12 kilómetros al este de Cacheuta, 23 kilómetros al sudoeste de la capital mendocina y 36 kilómetros al noroeste de El Carrizal.

La intensidad llegó a niveles de III a IV en la Ciudad de Mendoza y Potrerillos, donde también oscilaron objetos hanging, a la vez que en Tupungato fue de III y en San Martín y Tunuyán se situó entre II y III. Ninguno de estos episodios provocó personas afectadas ni destrozos.