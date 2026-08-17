Tembló San Juan: un sismo de magnitud 4° se sintió en varios departamentos

Un sismo de magnitud 4° se registró durante la noche del domingo en San Juan y fue percibido en distintos departamentos de la provincia, incluido el Gran San Juan. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el movimiento tuvo su epicentro en las cercanías de Talacasto y se produjo a una profundidad de 111 kilómetros.

El temblor ocurrió a las 23:21 del domingo y tuvo como epicentro un punto ubicado 21 kilómetros al sureste de Talacasto, 30 kilómetros al norte de la ciudad de San Juan y 48 kilómetros al noroeste de Caucete.

El movimiento fue percibido principalmente en Albardón y Caucete, aunque también se hizo sentir en la Ciudad de San Juan y otros sectores del Gran San Juan.

Según la información difundida por el organismo sismológico nacional, la profundidad del fenómeno contribuyó a que el movimiento pudiera ser percibido en una zona amplia de la provincia.

Dónde se sintió el movimiento

El Inpres estableció una intensidad de II a III en la escala de Mercalli Modificada para Albardón, Caucete, la Ciudad de San Juan y sus alrededores, Jáchal y Valle Fértil.

La intensidad II a III corresponde a movimientos que pueden ser percibidos por algunas personas, especialmente quienes se encuentran en reposo o en edificios, aunque generalmente no generan consecuencias importantes.

El sismo se produjo en una zona con actividad sísmica frecuente, característica de San Juan y de la región de Cuyo, aunque en este caso el movimiento se registró a una profundidad considerable.