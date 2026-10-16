Temblores presenta su EP Santos Populares en El Jolgorio Fest

La escena musical alternativa tendrá una nueva cita este viernes 16 de octubre con la realización de El Jolgorio Fest en Mamadera Bar, en San Juan. Desde las 22, el encuentro reunirá propuestas vinculadas al punk rock, los homenajes al rock argentino y la música electrónica, con una programación que combina bandas locales y proyectos radicados fuera de la provincia.

Uno de los números de la noche será el de Ismael Sokol, quien se presentará junto a su banda con un tributo al Bocha Sokol, referente del rock nacional. La propuesta estará acompañada por Después de Viejos, una banda de punk rock que sumará su repertorio a una jornada orientada a los sonidos alternativos.

También participará Temblores, una banda cuyana radicada en Buenos Aires que llegará con la presentación de su EP Santos Populares. Su actuación incorporará al festival una propuesta vinculada a la producción musical de artistas de la región que desarrollan su trabajo en otros escenarios del país.

La programación se completará con las intervenciones de DJ Lady Rosita y DJ Cuyo Drama n Bass, quienes aportarán una selección musical desde las bandejas y ampliarán el recorrido sonoro de la jornada.

Con esta combinación de bandas y DJs, El Jolgorio Fest propone un espacio de encuentro para el público interesado en el rock alternativo y las expresiones musicales independientes. La grilla reúne distintas vertientes y generaciones en una misma noche, con el objetivo de ofrecer una experiencia que trascienda el formato de recital tradicional.

El evento se realizará en Mamadera Bar, ubicado en Lateral de Circunvalación 1959 norte, antes de Paula Albarracín de Sarmiento, en San Juan. Las entradas se encuentran disponibles a través de la plataforma Eventurex.