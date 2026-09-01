Temor en la Circunvalación: un auto se prendió fuego y provocó un caos

Una mujer experimentó minutos de profunda tensión en el departamento Capital, en inmediaciones de Desamparados, al incendiarse repentinamente el automóvil en el que circulaba. El incidente se produjo durante la noche del lunes 31 de agosto, aproximadamente a las 20:10, sobre el anillo exterior de la avenida Circunvalación, específicamente en el tramo ubicado entre las arterias Scalabrini Ortiz y Matías Zavalla.

La conductora, de origen sanjuanino, guiaba un rodado marca Toyota cuando notó la anomalía técnica en el motor. Ante esta situación, maniobró con rapidez para apartar el coche de la calzada y detener la marcha sobre la banquina. Inmediatamente solicitó asistencia a los servicios de emergencia mientras las llamas ganaban terreno en la estructura del vehículo.

A raíz de la alerta, acudieron al lugar oficiales pertenecientes a la Comisaría Cuarta junto con una dotación del Departamento Bomberos de la Policía de San Juan. Los efectivos contuvieron el fuego en pocos minutos, evitando riesgos mayores. La mujer resultó ilesa y no requirió traslado médico, registrándose únicamente pérdidas materiales en la unidad afectada.

Esta misma vía rápida registró otro hecho de gravedad el pasado sábado 29 de agosto, cerca de las 15:30. En el cruce con calle Mendoza, dos hombres que viajaban en una motocicleta colisionaron contra un automóvil Volkswagen Gol en el que se trasladaban dos mujeres. El motovehículo circulaba en sentido norte a sur, mientras que el coche cruzaba por la avenida de este a oeste.

Tras el fuerte impacto contra el asfalto, los ocupantes de la moto resultaron con heridas de diversa consideración. Ambos debieron ser trasladados al hospital Guillermo Rawson, donde el personal médico confirmó que se encuentran fuera de peligro. Por su parte, las dos ocupantes del auto salieron ilesas del choque, reportando únicamente daños materiales en el rodado.