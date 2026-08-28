Nepal atraviesa nuevamente horas de tensión luego de que una nueva alerta de posible avalancha o riada obligara a decenas de familias a abandonar el valle del Bhote Koshi. La advertencia se produjo apenas dos días después de la tragedia que devastó distintas localidades de la zona y dejó cientos de muertos y desaparecidos.

La única carretera del valle quedó dividida entre quienes intentan escapar de la zona de peligro y quienes avanzan hacia las aldeas afectadas para buscar a familiares de los que todavía no tienen noticias. La situación complica todavía más las tareas de rescate.

Familias enteras abandonan la zona

Ante el temor de una nueva crecida, familias cargaron en sus vehículos las pocas pertenencias que pudieron rescatar, además de alimentos, ropa y animales.

En las imágenes difundidas desde la zona se observan vehículos completamente cargados que descienden por caminos cubiertos de barro. Algunas personas incluso llevan cabras y otros animales para ponerlos a salvo.

Los habitantes reciben advertencias para no continuar hacia las zonas más afectadas. “¡No sigan, den la vuelta! ¡El río viene sucio y vuelve a crecer arriba!”, gritaban algunas personas a los vehículos que intentaban avanzar hacia el valle.

El drama de quienes buscan a sus familiares

Mientras unos habitantes intentan escapar, otros realizan el camino inverso. Son familiares que llevan hasta dos días sin recibir noticias de personas que permanecen desaparecidas.

Los cortes de rutas y las interrupciones en las comunicaciones dificultaron el contacto con numerosas aldeas. Por eso, algunos vecinos decidieron desplazarse por sus propios medios para intentar encontrar a sus seres queridos.

“Cuando tú no sabes si tu familia está viva o muerta es imposible dar media vuelta y marcharte sin mirar”, relató Ramesh Khadka, quien intentaba llegar a una zona donde permanece desaparecido un familiar.

Caminos destruidos y rescates complicados

El tránsito por la zona se volvió extremadamente peligroso. Los desprendimientos redujeron algunos sectores de la carretera a un solo carril cubierto de barro, lo que provocó importantes congestionamientos.

Los convoyes del Ejército y la Policía debieron intervenir para organizar el movimiento de civiles y facilitar la salida de quienes se encontraban en las zonas de mayor riesgo.

Al mismo tiempo, helicópteros fueron utilizados para realizar traslados urgentes y distribuir alimentos y otros elementos de asistencia en las zonas más altas y de difícil acceso.

Dos realidades frente a una nueva amenaza

La escena en el valle refleja el drama que atraviesa Nepal: mientras algunas familias cargan todo lo que pudieron salvar y escapan del río, otras se internan nuevamente en las zonas destruidas con la esperanza de encontrar a sus familiares desaparecidos.

El temor a una nueva riada amenaza con profundizar todavía más una tragedia que ya dejó un enorme número de víctimas y que mantiene a las autoridades y equipos de emergencia trabajando bajo condiciones extremas.