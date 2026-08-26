El próximo 30 de agosto se celebrará la fecha asociada al tradicional temporal de Santa Rosa, un fenómeno climático que suele relacionarse con lluvias, viento y tormentas cerca de esa fecha. Sin embargo, en San Juan el panorama sería muy diferente este año.

El especialista en climatología Germán Poblete anticipó a DIARIO HUARPE que, de acuerdo con las condiciones actuales, no se espera que el fenómeno se presente como un temporal en la provincia.

“Como temporal, que es un temporal, o sea, lluvia, viento, nubes, bueno, por ahora todo pinta que va a ser lo contrario”, explicó Poblete.

Según el especialista, durante el domingo 30 de agosto predominará el tiempo soleado, aunque habrá algunos períodos de nubosidad durante la jornada.

“La nubosidad va a estar confinada en la mañana y en la tarde, tarde-noche, pero al mediodía va a estar despejado”, detalló.

La lluvia, casi descartada

Uno de los principales datos del pronóstico es la baja posibilidad de precipitaciones. Poblete señaló que la probabilidad de lluvia será prácticamente nula durante el día.

“A lo mejor a la madrugada pueden haber alguna lloviznita con un 5% de probabilidad de que caigan”, indicó.

Sin embargo, aclaró que esa posibilidad sería muy puntual y no alcanzaría para configurar un temporal.

Por eso, al analizar específicamente las condiciones previstas para San Juan, el climatólogo fue contundente: “Acá en San Juan no se va a producir como se lo describe, como temporal”.

¿Puede llegar más adelante?

La tradición de Santa Rosa no implica necesariamente que el fenómeno deba producirse exactamente el 30 de agosto. Poblete explicó que se trata de un fenómeno de escala sudamericana y que sus características pueden variar según la región.

“En otras localidades puede que se dé, pero acá en San Juan no se va a producir como se lo describe”, sostuvo.

Respecto de las condiciones climáticas que atraviesa actualmente la región, el especialista señaló que “nosotros ahora estamos completamente dominados por el Niño”, un factor que influye en la dinámica atmosférica y en el comportamiento del clima.

De esta manera, al menos según el pronóstico actual, San Juan tendría un 30 de agosto alejado de la imagen clásica del temporal de Santa Rosa, con predominio de cielo despejado y una posibilidad de lluvia prácticamente nula.