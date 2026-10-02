La Dirección Nacional de Vialidad emitió un comunicado oficial ante el comienzo de un fenómeno climático adverso en la zona cordillerana. El informe señala que la inestabilidad incluye nieve, lluvia y fuertes ráfagas asociadas al viento Zonda en distintos sectores de la provincia. Las autoridades recomiendan postergar los viajes hacia la cordillera si no son indispensables para evitar accidentes.

En la Ruta Nacional 150, camino al Paso Internacional por Agua Negra, se registraron las primeras precipitaciones. Personal de la empresa contratista Vialcat y equipos técnicos de la repartición nacional trabajan en el despeje del camino.

Las labores de mantenimiento continuarán activas mientras el clima y la seguridad de los trabajadores lo permitan. La operatividad depende de la evolución del mal tiempo durante el día.

El organismo vial solicita conducir con extrema precaución en la Ruta Nacional 149 a su paso por Calingasta e Iglesia. La misma recomendación rige para la Ruta Nacional 150 en los departamentos de Jáchal y Valle Fértil, además del trayecto desde Huaco hasta el límite con La Rioja. Es fundamental transitar con luces bajas, mantener distancia de frenado y reducir la velocidad habitual.

Los conductores deben acatar las órdenes del personal apostado sobre las calzadas para prevenir emergencias. Ante cualquier eventualidad, las cuadrillas continúan desplegadas en los puntos más críticos de la red vial nacional. La prevención de los usuarios resulta clave para resguardar la seguridad vial en todo el territorio provincial.