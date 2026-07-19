El histórico temporal que azota a Chile continúa agravándose. En las últimas horas, las autoridades confirmaron una cuarta víctima fatal en la región de Valparaíso, donde rige una alerta roja debido al elevado riesgo de aluviones y derrumbes.

El fenómeno meteorológico, impulsado por un intenso río atmosférico, afecta a diez de las dieciséis regiones del país y mantiene un escenario de emergencia con inundaciones, crecidas de ríos, fuertes vientos, cortes masivos de energía eléctrica y evacuaciones preventivas.

Desde el Gobierno chileno advirtieron que las próximas horas seguirán siendo críticas.

"Seguimos enfrentando un escenario complejo. Todavía enfrentaremos horas que serán especialmente exigentes, por lo que el llamado es a no exponerse y a evitar desplazamientos que no sean necesarios", expresó el ministro del Interior, Claudio Alvarado.

Valparaíso, la zona más comprometida

La región de Valparaíso concentra la mayor preocupación de las autoridades. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró la alerta roja ante la alta probabilidad de aluviones y deslizamientos tanto en sectores costeros como en la cordillera de la Costa.

Como medida preventiva, varias localidades cercanas a los esteros Marga Marga y Quilpué fueron evacuadas por el riesgo de desbordes.

En Coquimbo, en tanto, más de 2.500 personas permanecen aisladas, mientras que en diferentes puntos del país ya se contabilizan cerca de 100 viviendas destruidas o con daños de consideración.

La emergencia también afecta el suministro eléctrico. Según el último reporte oficial, casi 400.000 hogares permanecen sin servicio, principalmente en la región de Valparaíso.

Además, en Talagante, vecinos asentados de manera irregular sobre el cauce del río Mapocho debieron abandonar sus viviendas ante el peligro de inundaciones.

Uno de los fenómenos más intensos de los últimos años

La Dirección Meteorológica de Chile calificó este tren de sistemas frontales acompañado por un río atmosférico como uno de los eventos climáticos más importantes registrados en los últimos años.

Incluso, si se cumplen las previsiones de lluvia, podría convertirse en el episodio de precipitaciones más intenso para un mes de julio desde que existen registros.

"Se está viviendo el peak de precipitaciones en la zona centro de nuestro país: en Valparaíso, Coquimbo y la Región Metropolitana", señaló el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.

Por su parte, el presidente José Antonio Kast recorrió durante el viernes la comuna de Penco, en la región del Biobío, una de las más afectadas por el temporal, mientras continúa el monitoreo permanente de la situación.

La preocupación se traslada hacia el norte

Los pronósticos indican que las lluvias persistirán al menos hasta la noche del domingo y luego avanzarán hacia el norte del país.

En ese contexto, las autoridades mantienen especial vigilancia sobre las regiones de Atacama y Coquimbo, donde las intensas precipitaciones podrían provocar nuevos aluviones, desbordes y complicaciones para la población.

Mientras continúa el operativo de emergencia, el Gobierno reiteró el pedido de evitar desplazamientos innecesarios y respetar las órdenes de evacuación en las zonas de mayor riesgo.