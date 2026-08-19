Temporal en Chile dejó daños materiales, un muerto y más de 2.000 damnificados

Un fuerte temporal azotó la Región de Antofagasta, en el norte de Chile, y dejó hasta el momento una persona fallecida y más de 2.000 damnificados. Las intensas precipitaciones provocaron inundaciones, deslizamientos de tierra y la activación de quebradas, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando en las zonas afectadas.

La provincia de Tocopilla fue uno de los sectores más afectados por el fenómeno. Allí, un aluvión arrastró vehículos que se encontraban estacionados y generó importantes daños en distintos puntos de la zona.

En pocas horas se registraron cerca de 30 milímetros de agua caída. La cantidad resulta especialmente significativa para la región, donde el promedio anual de precipitaciones ronda los cinco milímetros.

La intensidad de las lluvias provocó la activación de quebradas y el desplazamiento de grandes cantidades de tierra y material. El fenómeno generó inundaciones y complicó la situación en diferentes sectores de la provincia.

Declararon el estado de catástrofe en Tocopilla

Ante la gravedad de la emergencia, el presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció la declaración del estado de excepción constitucional de catástrofe para la provincia de Tocopilla.

El mandatario comunicó la medida a través de su cuenta de X y aseguró que se pondrán a disposición los recursos necesarios para enfrentar las consecuencias del temporal.

“Debido a las graves afectaciones del temporal en Tocopilla, he decidido decretar estado de excepción constitucional de catástrofe para la provincia de Tocopilla y disponer de todos los recursos humanos y materiales que permitan enfrentar esta emergencia”, expresó Kast.

Además, informó que el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, se encuentra en la región desde la noche anterior. También señaló que próximamente asumirá un jefe de la Defensa Nacional, quien tendrá a su cargo la coordinación del despliegue de las fuerzas en la zona.

Mientras tanto, los equipos de emergencia continúan con las tareas de asistencia y evaluación de daños en Tocopilla y otros sectores de la Región de Antofagasta.

Las autoridades mantienen el operativo para atender a las personas damnificadas y determinar el impacto total que dejó el temporal, que provocó una situación excepcional en una de las zonas más áridas del país.