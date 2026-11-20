Un fuerte temporal de viento y lluvia provocó importantes destrozos en distintas localidades de Córdoba durante la noche del jueves 19 y la madrugada de este viernes 20 de noviembre. El fenómeno dejó ráfagas de hasta 140 kilómetros por hora, precipitaciones superiores a los 100 milímetros, viviendas dañadas, árboles caídos y familias evacuadas.

Uno de los puntos más afectados fue San Francisco, en el departamento San Justo, donde una tormenta de gran intensidad se formó directamente sobre la ciudad y sorprendió a los vecinos durante la madrugada. Según los registros meteorológicos, las ráfagas alcanzaron los 140 kilómetros por hora y provocaron daños en viviendas, comercios, espacios públicos y estructuras.

El episodio ocurrió alrededor de las 3:40 y tuvo consecuencias en distintos sectores. El viento arrancó techos de chapa, derribó árboles y postes de alumbrado, además de provocar daños en galpones y edificios. También se registraron vehículos afectados por la caída de estructuras y escombros.

La situación impactó en el suministro eléctrico. Ocho subestaciones resultaron dañadas y cerca del 70% de la ciudad quedó sin energía. Frente a este escenario, el municipio conformó un comité de emergencia junto a Bomberos Voluntarios y otras fuerzas para retirar árboles, despejar calles y colaborar con la recuperación de los servicios.

Pese a la magnitud de los destrozos, en San Francisco no se informaron personas heridas ni evacuadas.

Inundaciones y familias evacuadas en Córdoba

Las lluvias también generaron complicaciones en otras localidades de la provincia. General Deheza y General Cabrera, en el departamento Juárez Celman, registraron 117 milímetros de precipitaciones en 24 horas, uno de los acumulados más importantes del temporal.

La cantidad de agua caída provocó el desborde de canales de desagüe y anegamientos en diferentes sectores. En General Cabrera, los barrios Argentino, Pueblo Nuevo y Las Lomitas estuvieron entre los más afectados. Algunas familias debieron abandonar sus viviendas y fueron trasladadas a una institución educativa y al hospital local, mientras que otras buscaron refugio por sus propios medios en casas de familiares.

En General Deheza también se realizaron evacuaciones y algunas personas fueron trasladadas al hospital para recibir asistencia. En tanto, en Hernando se registraron calles inundadas, aunque no fue necesario evacuar vecinos.

La acumulación de agua también complicó la circulación vehicular. La ruta nacional 158 presentó interrupciones en distintos tramos debido a los anegamientos, mientras que las autoridades resolvieron suspender las clases en las localidades más afectadas.

Los destrozos y el operativo de emergencia

El temporal también golpeó a otras localidades cercanas, entre ellas Frontera y Josefina, donde se reportaron daños en viviendas y estructuras. En distintos puntos de la provincia hubo caída de árboles, voladuras de techos, derrumbes y cortes de energía.

Uno de los daños más importantes se registró en el Club Sportivo Belgrano de San Francisco. Sus tres predios deportivos sufrieron consecuencias estructurales y edilicias, mientras que cerca del 85% de la histórica tribuna Centenario quedó destruida.

Ante la emergencia, el Gobierno de Córdoba desplegó equipos de Protección Civil, Recursos Hídricos, Gestión de Riesgo y Desarrollo Social, en coordinación con los municipios y los bomberos voluntarios.

Las tareas se concentraron en asistir a las familias afectadas, retirar árboles y estructuras caídas, despejar las calles y evaluar los daños materiales que dejó el fenómeno meteorológico.

Las autoridades también solicitaron a los vecinos evitar circular por sectores comprometidos, no acercarse a postes o árboles dañados y no manipular cables caídos.