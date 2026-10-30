Una intensa tormenta sorprendió al departamento Iglesia durante la tarde del jueves, con abundantes precipitaciones, caída de granizo y fuertes ráfagas de viento que provocaron anegamientos en distintas calles, principalmente en Rodeo. Pese a las complicaciones generadas por el fenómeno climático, desde el Ministerio de Desarrollo Humano informaron que no hubo personas evacuadas.

El temporal se desató después de la siesta, cuando el cielo comenzó a cubrirse y llegó un viento fresco que anticipó las precipitaciones. Minutos después, la lluvia se intensificó y estuvo acompañada por una importante caída de granizo, que, aunque no fue de gran tamaño, se acumuló en distintos sectores y cubrió algunas superficies con un manto blanco.

Uno de los puntos afectados fue el centro de Rodeo. En la calle Santo Domingo, el agua acumulada ocupó prácticamente toda la calzada y generó corrientes que dificultaron la circulación vehicular. Los pocos conductores que transitaban por la zona debieron avanzar con precaución debido a la cantidad de agua sobre el pavimento.

A pesar de la intensidad de las precipitaciones y de los inconvenientes registrados en la vía pública, el relevamiento de Desarrollo Humano no detectó la necesidad de evacuar a vecinos. De esta manera, hasta el momento no se reportaron personas que hayan tenido que abandonar sus viviendas como consecuencia del temporal.

Otro de los aspectos que quedaba pendiente era determinar si el granizo y la lluvia ocasionaron daños en las zonas productivas de Iglesia. Para conocer el impacto sobre las plantaciones, se esperaba que se realizaran recorridas por los sectores rurales y se relevara la situación de los productores.

En tanto, en el departamento Jáchal también se registraron precipitaciones durante la tarde del jueves. Sin embargo, la lluvia no generó inconvenientes de consideración ni anegamientos, según los primeros reportes.

El episodio se produjo en un contexto de atención por los pronósticos vinculados al fenómeno de El Niño, que anticipan un período con mayores precipitaciones en San Juan y mantienen en alerta a las autoridades ante la posibilidad de nuevos eventos climáticos intensos.