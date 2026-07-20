Un nuevo sistema frontal proveniente del Pacífico ingresará durante la noche de este lunes a San Juan y provocará nevadas, lluvias, bajas temperaturas y condiciones adversas para la circulación en la zona cordillerana. Ante este panorama, la Dirección Nacional de Vialidad recordó que cuenta con campamentos distribuidos en distintos puntos de la provincia para brindar refugio y asistencia a quienes lo necesiten durante una emergencia.

De acuerdo con el informe meteorológico, las mayores precipitaciones se registrarán en la cordillera de Calingasta e Iglesia. En el primer departamento se esperan nevadas de mayor intensidad en alta montaña, mientras que en el valle podrían registrarse lluvias y nevadas leves. En Iglesia también se prevén nevadas en los sectores de mayor altitud, aunque con menor acumulación.

El reporte indica además que durante la tarde del martes ingresará un segundo frente frío que reforzará las precipitaciones níveas en ambos departamentos. También se esperan lluvias en distintos sectores de la provincia y temperaturas mínimas de hasta -6 °C en Calingasta y -5 °C en Iglesia.

Frente a este escenario, Vialidad Nacional recordó que los campamentos oficiales, debidamente identificados, pueden prestar auxilio y refugio a quienes queden varados por una tormenta o las condiciones climáticas. El organismo destacó que la mayoría de estas dependencias cuenta con conexión wifi libre y personal preparado para asistir a los viajeros. "Usted no está solo. No dude en solicitar ayuda al personal de Vialidad Nacional", remarcó el organismo en el comunicado.

Como parte del Operativo Invernal, además difundió un directorio con los principales teléfonos de emergencia, que incluye contactos de Protección Civil, Salud Pública, Policía, Vialidad, municipios, hospitales y dependencias de Gendarmería de Calingasta, Iglesia, Jáchal y Valle Fértil, para facilitar una rápida respuesta ante cualquier contingencia en las rutas nacionales.

Números importantes

Números Centrales de Emergencia (Todo el territorio provincial)

Emergencias médicas (Ambulancia): 107 (Servicio de Ambulancia de Salud Pública).

Protección Civil / Defensa Civil: 103 (Atención ante emergencias y catástrofes las 24 horas).

Líneas directas Protección Civil: (0264) 4204535 / (0264) 4210094.

Guardia Vialidad Provincial (Rutas Provinciales): (0264) 4212028.

Atención al Usuario Vialidad Nacional: 0800-222-6272 / 0800-333-0073.

Oficinas de Información Turística Central

Centro de Bienvenida al Turista (Capital): (0264) 4210004 / WhatsApp corporativo: +54 9 264 5639978.

Oficina de Informes Terminal de Ómnibus: (0264) 4225147.

Secretaría de Turismo de San Juan: (0264) 4275946.

Departamento Calingasta

Municipalidad de Calingasta: (02648) 492005 (Sede Tamberías).

Oficina de Informes Turísticos (Barreal): (02648) 441066.

Hospital Dr. Aldo Cantoni (Villa Calingasta): (02648) 421012.

Gendarmería Nacional (Escuadrón 26 Barreal): (02648) 441001.

Departamento Iglesia

Municipalidad de Iglesia (Rodeo): (02647) 493035 / (02647) 493046.

Hospital Dr. Tomás Perón (Rodeo): (02647) 493045.

Gendarmería Nacional (Sección Las Flores): (02647) 497002.

Departamento Jáchal

Municipalidad de San José de Jáchal: (02647) 420110 / (02647) 420005.

Nuevo Hospital San Roque (Guardia de Emergencias): (0264) 5839912 / Conmutador central: (02647) 420055.

Bomberos Jáchal (Policía de San Juan): (02647) 420598.

Gendarmería Nacional (Escuadrón 25 Jáchal): (02647) 420473.

Departamento Valle Fértil