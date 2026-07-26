Temporal en Veladero: comenzaron los vuelos para evacuar personal de forma preventiva

Veladero informó este sábado que continúa suspendiendo de manera preventiva sus actividades productivas debido al evento climático extraordinario que afecta a la alta montaña sanjuanina. En ese contexto, la compañía comenzó a realizar traslados aéreos puntuales para parte de su personal, aprovechando las ventanas de buen tiempo, mientras los caminos de acceso permanecen cerrados por las tareas de despeje.

Continúa suspendida la producción en Veladero. FOTO: Gentileza

Según detalló la empresa, en la operación permanecen únicamente los equipos encargados de funciones esenciales, entre ellas la supervisión de las instalaciones, el mantenimiento de infraestructura crítica y la gestión ambiental. Todo el personal continúa alojado en el campamento de Veladero, donde, de acuerdo con la compañía, cuenta con las condiciones necesarias para desarrollar sus tareas de forma segura.

La minera indicó que desde el inicio de la temporada invernal aplica protocolos específicos para este tipo de contingencias y que las medidas adoptadas forman parte de los procedimientos previstos para responder a eventos meteorológicos extremos.

Traslados durante las ventanas climáticas

Veladero explicó que los vuelos comenzaron a realizarse a medida que las condiciones meteorológicas lo permitieron y tras las evaluaciones técnicas permanentes que lleva adelante la empresa. Los traslados se coordinan con las autoridades competentes y buscan evacuar preventivamente a colaboradores cuya situación fue priorizada de acuerdo con criterios operativos y de bienestar.

La compañía aclaró que estos movimientos no responden a una emergencia adicional, sino que forman parte del plan de contingencia previsto para este tipo de escenarios y que solo se concretan cuando las condiciones garantizan la seguridad de la operación aérea.

"La seguridad guía cada decisión"

El gerente general de Veladero, Yuri Sáenz, aseguró que la prioridad continúa siendo el resguardo de las personas.

"La seguridad es el principio que guía cada decisión que tomamos. Nuestro equipo se encuentra tranquilo, en buenas condiciones y con suministros suficientes y adecuados para continuar en campamento hasta que la situación se normalice. Estos traslados forman parte de las medidas previstas para gestionar un evento de estas características y se realizan únicamente cuando las condiciones meteorológicas y las evaluaciones técnicas determinan que es seguro hacerlo", afirmó.

Mientras persistan las condiciones climáticas adversas, las actividades productivas permanecerán suspendidas. En paralelo, continúan los trabajos para despejar los caminos de acceso a la mina, una condición necesaria para restablecer la circulación terrestre hacia el yacimiento.

Veladero señaló que continuará monitoreando de manera permanente la evolución del temporal y aseguró que informará oportunamente cualquier novedad relevante sobre la situación operativa.

Dato

La suspensión preventiva de actividades fue dispuesta como consecuencia de un evento climático extraordinario que afecta la cordillera sanjuanina. Durante este período solo permanecen operativos los equipos considerados esenciales para garantizar la seguridad de las instalaciones, el cuidado ambiental y el mantenimiento de la infraestructura crítica.