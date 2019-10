Tenedores de créditos UVA bonaerenses cuestionan propuesta de "indexar crédito a salarios"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Los tenedores de créditos para la vivienda única en UVA, nucleados en el grupo "Hipotecados UVA de la provincia de Buenos Aires", aseguraron hoy que "no aceptarán" la medida anunciada por el presidente Mauricio Macri en el marco del debate de candidatos del domingo último, sobre "indexar desde el 1 de enero los créditos UVA al salario" si es que es reelecto, en lugar de indexarlos al indice de inflación, como rige hasta ahora, y especularon con que, si el próximo gobierno decide equiparar los salarios a la inflación, "vamos a estar doblemente endeudados".



"Es más de lo mismo, nosotros ya padecemos un sistema de indexación que hasta se creyó que era el más propicio por el supuesto control que iba a tener la inflación, y ahora se propone indexar por salarios", indicó a Télam Florencia Manchiola, una las participantes de este grupo.



Aclaró que la propuesta, anunciada por Macri durante el segundo debate presidencial de cara a las elecciones generales del próximo domingo, "no es una posibilidad" ni es algo que puedan aceptar, ya que, según Manchiola, "ante cualquier aumento salarial que hubiera en los sueldos estaríamos en la misma situación o peor".



Y aclaró que si se equiparan los salarios a la inflación "vamos a estar doblemente endeudados".



"Necesitamos que los créditos hipotecarios tengan una salida, que se nos pase a un sistema que donde se nos congele el capital, fundamental para nosotros, ya que que se sigue incrementando aún con este congelamiento temporal que aplicó en las cuotas hasta enero, después de enero se nos va a incrementar todo el monto acumulado tanto en la cuota como el capital", agregó.



"Estamos sumamente desconcertados, si eso era una solución ¿Por qué no lo hicieron antes?", se preguntó Manchiola, quien agregó. "Estamos en una situación critica. Hoy leí que el dólar arranca a 70 , eso afecta intrínsecamente al aumento de inflación".



En paralelo, el grupo "Hipotecarios UVA" bonaerense emitió un comunicado dirigido a Macri en el que sostienen que "modificar el índice implica que esta línea de crédito siga vigente con los riesgos que conlleva para los tomadores de créditos a largo plazo, en un país de inestabilidad de todas las variables económicas".



"Si se plantea una recomposición del salario entendemos que lo que busca el gobierno es seguir garantizando la ganancia de los bancos. Se quieren cambiar las condiciones del crédito a favor de la parte más fuerte de la relación de consumo", sostiene el texto.