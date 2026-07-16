La emoción por la histórica remontada frente a Inglaterra no terminó con el pitazo final. Después de conseguir el pase a la final del Mundial 2026, el plantel de la Selección Argentina trasladó los festejos al vestuario, donde los abrazos, los cantos y la ilusión por la cuarta estrella fueron los grandes protagonistas.

Las imágenes, compartidas por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y por algunos de los propios futbolistas, muestran la intimidad de una celebración cargada de alegría tras el triunfo por 2-1 que depositó al equipo de Lionel Scaloni en una nueva definición mundialista.

Uno de los primeros en publicar fue Nicolás Otamendi. El defensor escribió "Una locura, no la traten de entender" junto a una serie de fotos del partido. La publicación recibió rápidamente el comentario de Ángel Di María, quien respondió: "Vamos General, vamos amigo".

Mientras los jugadores ingresaban al camarín, también se escuchó una frase que resumía el objetivo que persigue el grupo. "Una más, guacho, una más", dijo