Tenía domiciliaria en Chimbas y le descubrieron que cocaína

Efectivos del Comando Radioeléctrico Central detuvieron a Cristina Alejandra Martín en las inmediaciones de Entre Ríos y Mary O’Graham en Chimbas. La implicada generaba altercados en la vía pública cuando los agentes decidieron intervenir en el lugar.

La sospechosa intentó huir a pie pero fue interceptada a los pocos metros por los uniformados. Al ser reducida, comenzó a agredir verbalmente al personal actuante, por lo que las autoridades procedieron a revisarla urgentemente para garantizar la seguridad.

Durante la inspección de un bolso negro hallaron dos bolsas de nylon blanco con una sustancia sospechosa y $51000 en efectivo en billetes de variada denominación. Personal de la Dirección de Drogas Ilegales confirmó que se trataba de cocaína.

El peso total secuestrado alcanzó los 43 gramos, mientras que el dinero incautado sumaba dos billetes de $2000, cuatro de $10000 y siete de $1000. El ambiente se tornó agresivo cuando allegados arrojaron piedras contra las fuerzas policiales.

Ante el riesgo, los uniformados trasladaron a la aprehendida hacia la Comisaría 2.ª para resguardar a todos los presentes. Al consultar la base de datos oficial, constataron que la mujer debía estar cumpliendo arresto domiciliario en su casa.

Aquella medida estaba vinculada al Legajo N.º 76/26 por infracción a la Ley 23.737 bajo la UFI Federal de San Juan. Ahora sumó el Legajo N.º 491/26 y el Expediente Contravencional N.º 4357/26 por faltar a los artículos 113, 117 y 118.