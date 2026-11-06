Tenía domiciliaria por una enfermedad, pero lo atraparon robando en Capital

José Hernán Flores y Kevin Miguel Narváez cumplían condenas de prisión efectiva bajo arresto domiciliario por padecer hemofilia, pero quedaron involucrados en una causa por robo contra un chofer de DiDi Moto en San Juan. Junto a Elías Lionel Flores fueron acusados por el hecho ocurrido en Concepción. Este jueves los dos primeros aceptaron un juicio abreviado. Flores sumó una condena total de 9 años y 6 meses, mientras que Narváez acumuló 3 años y 10 meses.

La Fiscalía a cargo de Cristian Catalano pidió que el Juzgado de Ejecución Penal revise las prisiones domiciliarias. El fiscal expuso ante el juez Gerardo Fernández Caussi que el dispositivo de control de José Hernán Flores registró 50 salidas de cinco minutos. En tanto, Kevin Miguel Narváez ni siquiera contaba con tobillera electrónica para su monitoreo en el barrio General Acha.

El tercer acusado es Elías Lionel Flores, quien tenía una condena condicional previa por estafa y no había cumplido las reglas impuestas. El juez le dictó un mes de prisión preventiva y cuatro meses de investigación por robo simple. Los dos hermanos contaron con la asistencia de los abogados Martín Torcivia y Jorge Olivera Leglue para cerrar el acuerdo abreviado.

El asalto ocurrió el 18 de octubre a las 23:30 en Arnobio Sánchez y Correa. La víctima de apellido Adarmes acudió a una orden de la aplicación y fue abordado por los sospechosos, quienes le quitaron su celular y una riñonera con documentos antes de escapar hacia el club Árbol Verde. La UFI Delitos Contra la Propiedad reunió testimonios y registros digitales para confirmar la maniobra.

Durante un allanamiento en una propiedad colindante a la cancha del club se hallaron papeles de la víctima y fundas de teléfonos. El hallazgo clave fue una caja de medicación que consumen los hermanos para su enfermedad de la sangre. La Justicia deberá resolver si mantiene o revoca los beneficios concedidos a los imputados por razones de salud.