Un hombre que tenía un pedido de captura vigente desde enero de 2021 fue detenido durante un operativo preventivo realizado por personal del Grupo de Acción Motorizado (GAM) en la zona de La Bebida, en Rivadavia. El sospechoso, identificado como Denis Leonardo Pastoriza, conocido con el apodo de “El Cacón”, era requerido por la Justicia en una causa por amenazas agravadas y abuso de arma de fuego.

El procedimiento se concretó durante la tarde-noche de este viernes, cuando los efectivos realizaban tareas de prevención y control en distintos sectores del departamento. En ese contexto, los uniformados interceptaron al hombre y procedieron a verificar su identidad.

Tras identificarlo, el personal policial solicitó sus antecedentes a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP). La consulta permitió establecer que sobre Pastoriza pesaba un pedido de captura vigente desde el 8 de enero de 2021, por lo que era buscado desde hacía casi cinco años.

La orden judicial estaba vinculada al sumario N.º 08/21 de la Comisaría 6.ª, en el que se investigaron los delitos de amenazas agravadas y abuso de arma de fuego. La causa contaba con intervención del Primer Juzgado Correccional, organismo que había requerido su localización.

De acuerdo con la información del procedimiento, Pastoriza registraba antecedentes en su prontuario policial. Su situación quedó expuesta nuevamente durante el control de rutina que permitió confirmar que continuaba vigente el requerimiento judicial emitido en 2021.

Una vez constatada la orden de captura, los efectivos del GAM concretaron la detención y pusieron al sospechoso a disposición de la Justicia. El hombre, domiciliado en el barrio La Estación, quedó sujeto a las medidas que disponga el juzgado que solicitó su arresto.

El operativo formó parte de las tareas de prevención y control que el Grupo de Acción Motorizado desarrolla en distintos sectores de Rivadavia. En este caso, la verificación de identidad y la consulta de antecedentes permitieron localizar a una persona que era requerida por la Justicia desde hacía casi cinco años.