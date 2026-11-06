Un procedimiento de prevención realizado por efectivos del Comando Radioeléctrico Sur en Villa San Damián terminó con la detención de un joven de 22 años que registraba un pedido de captura y detención vinculado a una causa por violencia de género, con intervención de la UFI CAVIG.

El operativo se concretó este jueves 5 de noviembre, alrededor de las 17:25, cuando personal policial recorría las calles de esa zona del departamento Rawson y advirtió una situación que motivó la intervención de los uniformados.

Según el informe policial, los efectivos observaron a un hombre que alteraba el orden público e insultaba a las personas que circulaban por el lugar. Ante esa situación, decidieron entrevistarlo para establecer su identidad y conocer los motivos de su comportamiento.

Durante el procedimiento, los uniformados consultaron sus datos personales a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP). La verificación arrojó un resultado que modificó el curso de la intervención: el joven registraba un pedido de captura y detención vigente, relacionado con una investigación por violencia de género en la que intervino la UFI CAVIG.

El sospechoso fue identificado como Agustín Pereyra, de 22 años, con domicilio en el barrio La Estación, en el departamento Rawson. Tras confirmar la medida judicial pendiente, los efectivos procedieron a su aprehensión y posterior traslado a la dependencia policial correspondiente.

En sede jurisdiccional, las autoridades le informaron sobre su situación y quedó alojado a disposición de la Justicia, mientras se avanzó con las actuaciones correspondientes para dar cumplimiento al requerimiento de captura.

El procedimiento estuvo a cargo del oficial ayudante Leandro Oyola y la cabo Carla Hermosilla, integrantes de la División Comando Radioeléctrico Sur. La intervención jurisdiccional correspondió a la Subcomisaría Buenaventura Luna.

Además del requerimiento judicial, la Policía inició actuaciones contravencionales por la conducta que motivó la intervención inicial. En ese marco, se le atribuyó una presunta infracción a los artículos 117 y 118 de la Ley 941-R, con intervención del Tercer Juzgado de Faltas, donde recibió las actuaciones la oficial ayudante Fernanda Domínguez.