Tenía salidas transitorias y se fugó: lo atraparon en plena Capital

Un operativo policial finalizó con la localización y aprehensión de un hombre de apellido Sarmiento, quien permanecía en calidad de evadido del Servicio Penitenciario Provincial. El procedimiento se concretó a partir de datos recopilados por el personal de la Unidad de Apoyo Investigativo, perteneciente a la Dirección Coordinación Judicial D-5, que advirtieron sobre la presencia del sospechoso en la vía pública.

Los efectivos establecieron una guardia de vigilancia en las inmediaciones de la intersección de calles Paraguay y Jujuy, dentro de la zona de Capital. Mediante estas tareas de observación continua, las autoridades detectaron la presencia del individuo y procedieron a interceptarlo en la vía pública sin que se registraran inconvenientes.

Durante la verificación de la documentación y los registros personales, la fuerza de seguridad confirmó que Sarmiento cuenta con una condena firme por el delito de Robo Agravado. El hombre gozaba previamente del régimen de salidas transitorias otorgado por la justicia penal, pero no retornó al establecimiento carcelario en la fecha y hora reglamentadas para el fin de su permiso.

Tras concretar la aprehensión, los agentes mantuvieron comunicación con el Juzgado de Ejecución Penal a cargo de la causa para comunicar las novedades del procedimiento. La autoridad judicial interviniente tomó conocimiento de la situación y "dispuso su inmediata detención y traslado al Servicio Penitenciario para continuar con el cumplimiento de la condena".

Con esta instrucción judicial dictada por las autoridades, la policía trasladó al aprehendido a la sede policial correspondiente para iniciar los trámites administrativos previos a su reingreso al penal, donde completará la pena impuesta por la justicia.