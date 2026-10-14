Tenían sed: ladrones robaron las gaseosas de un almacén de Rivadavia

Un insólito episodio de inseguridad se registró durante el último fin de semana en el departamento Rivadavia. La víctima fue la comerciante de apellido Fonzalida, propietaria del almacén Difunta Correa, ubicado sobre la calle República del Líbano dentro del barrio Piuquén. La mujer se retiró de su local a las 23:50 del sábado tras activar la alarma del fondo, pero al regresar el domingo a las 8:00 para reabrir descubrió que habían entrado a robar.

Los delincuentes lograron acceder al sector de los fondos del inmueble, un espacio que cuenta con cierre perimetral. Según consta en la denuncia policial, los asaltantes no provocaron daños visibles para ingresar a esa zona. Una vez allí, sustrajeron tres packs de Coca-Cola de 2,5 litros, conteniendo un total de 24 botellas, además de un horno eléctrico que se encontraba guardado en ese mismo depósito posterior del comercio.

Afortunadamente para la damnificada, los maleantes no consiguieron vulnerar los accesos hacia el salón de ventas principal. Por esta razón no se registraron otros faltantes ni destrozos en la mercadería exhibida al público. La denuncia formal quedó radicada el pasado domingo por la mañana, dando lugar a la inmediata intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad, organismo judicial que busca identificar a los autores del ilícito.