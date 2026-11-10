Tenían un romance secreto, pero él la mandó al muere y reveló la verdad

Sebastián Presta y Edith Hermida se convirtieron en una de las duplas más comentadas de MasterChef Celebrity por su constante juego de seducción en la pantalla de Telefe. El actor y la conductora mostraron una química tan particular en el certamen que conduce Wanda Nara que las sospechas sobre un posible romance no tardaron en crecer fuera del estudio de televisión.

Sebastián Presta decidió romper el silencio en una entrevista exclusiva con el periodista Nicolás Peralta para el portal Pronto y reveló la verdad detrás de esta historia. El concursante fue contundente al contestar si existía algo real con Edith Hermida y desmintió de manera categórica que haya un vínculo amoroso verdadero entre ellos fuera de las grabaciones del ciclo.

Sebastián Presta contestó sin vueltas sobre el motivo del juego mediático entre ambos. "No, nada. Fue un pase televisivo que empezamos jugando con Edith y se prendió la prensa, que era algo lógico", expresó el participante para dar su versión de los hechos.

Sebastián Presta continuó aclarando la situación de su supuesta atracción con Edith Hermida. "Seguimos jugando, pero no hay nada amoroso. No hay ningún enamoramiento. Realmente es un juego televisivo, que se nos fue un poquito de las manos. Los mismos compañeros periodistas saben que estamos jodiendo. Nos conocen tanto a mí como a Edith, y entienden que es un juego para las cámaras", sostuvo.

Sebastián Presta también habló sobre su presente afectivo y confirmó su ruptura reciente. "Me separé en enero de Natalia, una pareja de cuatro años, y por suerte está todo bien. El fin de semana del Día de la Madre fui a acompañar a los chicos, porque Natalia tiene hijos, a comprarle un regalo para ella", contó el actor sobre su expareja.

Sebastián Presta concluyó la entrevista detallando la excelente relación que mantiene con el círculo familiar de su anterior relación. "El domingo nos juntamos a almorzar. Nos separamos, pero por suerte en buenos términos y lo familiar sigue intacto, cosa que para mí era importantísima. Generé un vínculo muy lindo con los hijos de Natalia y eso sigue", cerró.