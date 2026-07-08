La navegación del patrullero británico HMS Medway desde las Islas Malvinas hacia la ciudad chilena de Punta Arenas reavivó las diferencias entre la Argentina y el Reino Unido sobre los mecanismos de comunicación previstos para los movimientos militares en el Atlántico Sur.

Según fuentes oficiales argentinas, la Armada detectó el desplazamiento del buque hacia finales de la semana pasada y constató que no existía una notificación previa sobre su tránsito por aguas bajo jurisdicción argentina, situación que fue comunicada posteriormente a la Cancillería.

A partir de ese informe, la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur analiza distintas alternativas, entre ellas la posibilidad de presentar una protesta diplomática formal ante el Gobierno británico.

Desde el Ejecutivo argentino sostienen que el caso podría encuadrarse dentro de los compromisos asumidos en el denominado Acuerdo de Madrid II, firmado entre ambos países en 1990, que creó un Sistema Transitorio de Información y Consulta Recíprocas (STICR) para intercambiar información sobre movimientos militares en el Atlántico Sur.

Sin embargo, la versión fue rechazada por autoridades del Reino Unido. Fuentes del Foreign Office aseguraron que la Embajada británica en Buenos Aires notificó con antelación el desplazamiento del HMS Medway y que la comunicación se realizó a través de los canales diplomáticos correspondientes.

Cómo fue el recorrido del buque

De acuerdo con información de las autoridades argentinas, el patrullero británico ingresó al área marítima bajo jurisdicción nacional a la altura de la provincia de Santa Cruz y posteriormente continuó su navegación hacia Tierra del Fuego antes de dirigirse a Chile.

El seguimiento fue realizado por la Armada Argentina mediante sensores electrónicos desplegados en el litoral marítimo austral.

Además, una aeronave Beechcraft B-200M "Cormorán", perteneciente al Comando de Aviación Naval, registró el desplazamiento utilizando el sistema electroóptico WESCAM MX-10, tecnología incorporada recientemente en el marco de acuerdos de cooperación militar con Estados Unidos.

Qué es el HMS Medway

El HMS Medway es un patrullero oceánico de la clase River Batch 2 que pertenece a la Royal Navy. La embarcación tiene aproximadamente 90 metros de eslora y un desplazamiento cercano a las 2.000 toneladas.

Se encuentra en servicio desde 2019 y, desde enero de este año, cumple funciones de vigilancia permanente en el Atlántico Sur tras reemplazar al HMS Forth.

Su principal área de operaciones es el entorno de las Islas Malvinas, aunque también realiza desplazamientos periódicos hacia otros puntos de la región.

Luego de atravesar el extremo sur del continente, el buque arribó el domingo a Punta Arenas, donde permanecería hasta el 8 de julio para realizar tareas de reabastecimiento logístico.

Un escenario de interés estratégico

La principal base militar británica en el Atlántico Sur continúa ubicada en Monte Agradable, en las Islas Malvinas. No obstante, el funcionamiento de ese dispositivo militar también depende del apoyo logístico que brindan distintos puertos y aeropuertos del extremo sur del continente.

En ese contexto, la cooperación entre el Reino Unido y Chile mantiene un papel relevante para las operaciones británicas en la región.

Al mismo tiempo, el Gobierno argentino reconoce la necesidad de fortalecer su presencia militar en el Atlántico Sur mediante nuevos acuerdos de cooperación internacional y la incorporación de capacidades tecnológicas que permitan mejorar el control y la vigilancia marítima.

Este proceso también se vincula con el creciente interés de Estados Unidos por incrementar su presencia estratégica en el Atlántico Sur, escenario en el que Washington profundizó en los últimos años la cooperación militar con la Argentina en materia de defensa, vigilancia y equipamiento.