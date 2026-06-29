Tensión en Blender: despidieron a 10 trabajadores y el conflicto salió al aire

El canal de streaming Blender quedó en el centro de un conflicto laboral luego de que la empresa despidiera a al menos 10 trabajadores y la situación se hiciera pública durante una transmisión en vivo.

El episodio ocurrió mientras se emitía un programa conducido por Fiorela Sargenti, quien interrumpió el contenido para explicar a la audiencia lo que estaba sucediendo detrás de cámara. Según relató, los despidos estuvieron vinculados a un reclamo de los trabajadores por cuestiones salariales y aumentos acordados.

“No podemos seguir haciendo el programa así”, expresó la conductora durante la transmisión, al solidarizarse con sus compañeros. También señaló que los trabajadores despedidos no pudieron retirar sus pertenencias y que personal de seguridad les habría pedido que abandonaran el edificio. “Hay guardias esperándonos afuera”, manifestó antes de que se cortara la emisión.

El reclamo de los trabajadores

Luego del episodio, los empleados de Blender difundieron un comunicado en redes sociales donde confirmaron los despidos y reclamaron la reincorporación inmediata de sus compañeros.

“Como habrán visto, la empresa anunció el despido de al menos 10 compañeros. El motivo no fue comunicado formalmente, pero ocurrió después de un pedido de cumplimiento de acuerdos salariales asumidos a principios del 2026”, indicaron.

Además, sostuvieron que buscan recuperar sus puestos de trabajo y volver a la actividad habitual del canal.

La respuesta de la empresa

Desde Blender también emitieron un comunicado en el que explicaron su postura. La empresa sostuvo que los trabajadores incurrieron en “conductas incompatibles con los valores de la compañía” y los acusó de intentar condicionar el funcionamiento del canal utilizando la pantalla del medio como herramienta de presión durante una negociación interna.

El conflicto se produjo pocos días después de que Augusto Marini, CEO de Cale Group, empresa propietaria de Blender, quedara a cargo de la concesión del Canal de la Ciudad.

La reacción de Tomás Rebord

Uno de los conductores más reconocidos del canal, Tomás Rebord, también se refirió a la situación. A través de sus redes sociales, aseguró que la empresa despidió a todo su equipo de producción del programa “Hay Algo Ahí”.

Rebord afirmó que intentó comunicarse con las autoridades del canal para obtener explicaciones y buscar una negociación, pero que no recibió respuestas.

“Las personas que hacen Hay Algo Ahí son miembros constitutivos de la esencia del producto. No hay programa sin ellos”, sostuvo el conductor, quien cuestionó la decisión de despedir a un equipo completo de trabajo.

El conflicto continúa abierto mientras los trabajadores reclaman su reincorporación y la empresa mantiene su postura sobre las medidas adoptadas.