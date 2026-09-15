La previa del partido entre Boca y San Pablo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana se vio alterada por un grave episodio en Brasil. Los micros que trasladaban a la delegación del Xeneize fueron atacados a pedradas este martes, pocas horas antes del encuentro que se disputará en el estadio Morumbí.

El hecho ocurrió mientras la comitiva de Boca se encontraba en San Pablo para afrontar uno de los partidos más importantes de la temporada. Según se informó, desconocidos lanzaron piedras contra los vehículos en los que se movilizaba la delegación argentina.

Hasta el momento no se difundió oficialmente si el ataque dejó personas heridas ni la magnitud de los daños ocasionados en los micros. La información permanece en desarrollo.

El episodio se produjo en una jornada para la que las autoridades brasileñas habían dispuesto un operativo especial de seguridad. La Policía Civil de San Pablo había preparado medidas específicas para los encuentros internacionales, con coordinación entre las fuerzas brasileñas, autoridades argentinas y el Consulado argentino.

Boca se juega la clasificación ante San Pablo

Más allá del tenso episodio ocurrido en la previa, Boca visitará este martes a San Pablo desde las 21.30 por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro tendrá lugar en el Morumbí.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega con ventaja después de imponerse 1-0 en la Bombonera gracias al gol de Miguel Merentiel. Por eso, un triunfo o un empate en Brasil le permitirá avanzar directamente a las semifinales.

Si San Pablo gana por un gol de diferencia, la clasificación se definirá mediante penales, mientras que una derrota de Boca por dos o más tantos significará la eliminación del conjunto argentino.

El ataque a la delegación agregó tensión a una previa que ya estaba cargada por lo que está en juego dentro del campo: Boca es el único equipo argentino que continúa en carrera en la actual edición de la Copa Sudamericana.