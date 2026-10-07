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Cultura > Telefe

Tensión en Cortá por Lozano: aseguran que Costa se rebeló contra Sol Pérez

Sol Pérez y Costa viven momentos de tensión en Cortá por Lozano tras la crítica de la panelista hacia la conductora.

POR REDACCIÓN

Hace 0 horas
Sol Pérez y Costa en tensión por Cortá por Lozano.

La interna en Cortá por Lozano sumó un nuevo capítulo luego de la decisión del canal de ubicar a Sol Pérez como conductora suplente durante las vacaciones de Verónica Lozano. La determinación provocó malestar dentro del equipo de trabajo y las repercusiones no tardaron en manifestarse en el aire del programa.

Durante la emisión, las miradas se posaron sobre Costa, quien se mostró distante y con escasa participación. Nancy Duré reveló en Puro Show que la panelista tenía el micrófono abierto al responder por qué no hablaba y lanzó una frase directa: "Porque no le aguanto más la voz de pito a esta".

El comentario encendió las alarmas en el estudio porque la flamante conductora escuchó la frase al instante. Pese al exabrupto, Sol Pérez decidió mantener la calma, no confrontar en ese momento y continuar con el desarrollo de la rutina diaria de manera profesional frente a las cámaras.

La tensión entre Costa y Sol Pérez continuó fuera de micrófono. Según explicaron en la cobertura del caso, no existió un reclamo cara a cara entre ambas figuras. La situación dejó al descubierto las diferencias que existen en el ciclo televisivo tras la elección de la presentadora interina.

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