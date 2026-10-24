Francia atraviesa este sábado otra jornada de extrema tensión social provocada por una nueva ola de protestas masivas que paraliza el territorio nacional. Los manifestantes tomaron las principales vías de comunicación de los cascos urbanos, desatando choques directos con las fuerzas del orden y transformando las áreas metropolitanas en focos de conflicto permanente que mantienen en vilo a las autoridades gubernamentales.

Por su parte, la quema de contenedores, el levantamiento de barricadas y la paralización del transporte público forman parte del paisaje en un día marcado por la fuerte desobediencia civil.

Los enfrentamientos directos en los cascos urbanos obligaron a las fuerzas de seguridad a actuar de manera contundente para intentar recuperar el control. La policía ha recurrido al uso masivo de gases lacrimógenos para dispersar a la multitud en los puntos más conflictivos, lo que provocó escenas de pánico entre transeúntes y comerciantes locales.

Como resultado de estos choques directos, las autoridades ya reportan decenas de detenciones en todo el territorio nacional bajo cargos de atentado a la autoridad y vandalismo.

Ante el inminente riesgo de saqueos, la gran mayoría de los locales comerciales y negocios de los centros urbanos cerraron sus puertas y blindaron sus vitrinas para resguardarse.

En tanto, para hacer frente a esta masiva ola de indignación popular, el Ministerio del Interior ordenó un operativo de seguridad de dimensiones históricas.

70 mil policías en la calle

Al menos 70 mil policías forman parte de este despliegue integral en todo el país, patrullando de manera constante las zonas críticas y los accesos principales a las instituciones estatales. A este masivo contingente policial se han sumado, de forma excepcional, los efectivos militares pertenecientes al equipo antiterrorista Sentinelle.

Estos soldados de élite fueron movilizados estratégicamente para reforzar la vigilancia de puntos altamente sensibles en la coyuntura actual. El rol de este cuerpo militar está estrictamente delimitado al resguardo del orden civil e institucional preventivo.