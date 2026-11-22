La pantalla de El Nueve vivió un momento de máxima tensión este viernes 20 de noviembre de 2026, cuando Flor de la V comunicó en pleno vivo la cancelación de Los Profesionales de Siempre. La noticia generó un inmediato silencio y profundo desconcierto en el estudio, ya que sus propios panelistas desconocían la determinación de la emisora y se enteraron de su inminente salida del aire al mismo tiempo que todos los televidentes.

Con total seriedad y sin rodeos, la conductora tomó la palabra para explicar que los directivos del canal le informaron sobre esta medida durante una reunión previa. Frente a las cámaras, la animadora detalló los plazos establecidos para la despedida del ciclo de espectáculos y expresó su pesar ante la audiencia: "Hoy cuando me junté con la gente del canal me comunicó que el 31 de enero terminan Los Profesionales. La verdad es que es una triste noticia para todos nosotros, vamos a estar acá hasta el 31 de enero".

A pesar del levantamiento del envío vespertino, la figura televisiva aclaró que su vínculo laboral con la señal sigue firme y que resta definir cuál será su próximo proyecto y sus nuevas condiciones de trabajo. Al respecto, brindó precisiones sobre el acuerdo legal que mantiene vigente con las autoridades: "Yo tengo contrato hasta el 31 de diciembre del 2027. Ahora tengo que ver qué pasa conmigo, con el canal, qué vamos a hacer. Yo tenía mi contrato con horario de 13:30 a 15:30".

La situación adquirió un tono de extrema incomodidad inmediatamente después de que la presentadora finalizara su descargo. Al girar su mirada hacia la mesa esperando alguna devolución de sus compañeros, solo encontró gestos de absoluto asombro y un silencio sepulcral, dejando en evidencia que nadie de la producción ni de las autoridades había anticipado la resolución al resto del equipo de trabajo.

Al percibir el estupor generalizado en el piso, la conductora lanzó una consulta directa que expuso aún más la falta de comunicación interna: "¿Ustedes no sabían?". Entre risas nerviosas e incredulidad, los integrantes del panel respondieron al unísono: "Nos estamos enterando ahora", mientras las cámaras enfocaban sus rostros desencajados al descubrir en vivo que se quedaban sin ese espacio laboral.

De esta manera, un anuncio institucional terminó transformándose en una de las escenas más incómodas de la televisión actual. Mientras el programa continuará emitiéndose hasta el próximo 31 de enero, el futuro inmediato de todo el equipo de panelistas queda en suspenso y Flor de la V deberá negociar con la gerencia de El Nueve qué lugar ocupará en la grilla tras esa despedida definitiva.