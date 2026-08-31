Un fuerte operativo policial generó tensión este lunes en el barrio porteño de Flores por el desalojo de una sinagoga ortodoxa ubicada en la intersección de Helguera y Bogotá. Alrededor de 30 personas de la comunidad judía, entre ellas un rabino, permanecían dentro del templo y se resistían inicialmente a abandonar el lugar.

El procedimiento fue dispuesto por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 99, a cargo del juez Camilo Jorge Almeida Pons. Desde las primeras horas de la mañana, varios patrulleros de la Policía Federal se apostaron en los alrededores del edificio para garantizar el cumplimiento de la orden judicial.

La medida generó un importante despliegue de seguridad en la zona y afectó también la circulación vehicular en las inmediaciones del templo. La situación fue seguida de cerca mientras las personas que se encontraban dentro permanecían en el edificio.

El conflicto tiene como origen una disputa interna dentro de la comunidad. Según la información conocida, una parte de los integrantes habría vendido el inmueble, mientras que otro sector rechazó la operación y cuestionó su legitimidad.

Quienes permanecían dentro de la sinagoga sostenían que el edificio había sido vendido de manera ilegal y, por ese motivo, se oponían al desalojo dispuesto por la Justicia.

La situación se mantuvo durante varias horas con presencia policial en el exterior del templo. El operativo buscó evitar que el conflicto escalara y permitir que la orden judicial pudiera cumplirse.

Según informaron, pese a la resistencia inicial, con el correr de las horas las personas que estaban dentro llegaron a un acuerdo para finalizar el rezo de la mañana. Después de completar esa actividad religiosa, estarían dispuestas a permitir el inicio del desalojo.

El procedimiento quedó así atravesado por una disputa que excede el desalojo en sí y que está vinculada con la situación legal del inmueble y las diferencias entre distintos sectores de la comunidad.

Mientras avanzaba el operativo, las autoridades mantenían presencia en los alrededores de la sinagoga y aguardaban que se concretara el acuerdo alcanzado para avanzar con la medida judicial.

La causa y la disputa por la propiedad del edificio continuarán ahora bajo análisis de la Justicia, mientras el operativo de desalojo permanece como el centro de la tensión en el barrio porteño de Flores.